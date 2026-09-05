Rusija prejaka za Srbiju: "Orlovi" upisali visok poraz na turniru u Moskvi

Domaćin je upisao ubjedljivu pobjedu.

Izvor: Ustupljena fotografija

Reprezentacija Srbije poražena je u drugoj utakmici na Međunarodnom turniru u košarci u kolicima u Moskvi od selekcije Rusije rezultatom 93:37 (20:11, 31:10, 13:11, 29:5).

Domaći su bili ipak, prejaki za "orlove", a do trijumfa predvodili su ih Dimitri Sitnikov sa 23 i Aleksandar Gromkov sa 21 poenom. Vlado Švraka je sa 17 postignutih poena bio najefikasniji u poraženom sastavu, dok je 10 poena upisao Filip Jovanović.

Nešto kasnije, tačnije u 15 časova, reprezentaciju Srbije očekuje okršaj sa Bjelorusijom koja je u prvoj utakmici današnjeg programa poražena od Jermenije 44:37. Ovaj duel vjerovatno će preskočiti Vlado Švraka koji je zadobio povredu mišića u susretu sa Rusijom.

(mondo.ba)

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