Fil Džekson dobija statuu ispred dvorane Lejkersa

Fil Džekson dobiće statuu ispred dvorane Los Anđeles Lejkersa kao simbol velikog uspjeha franšize

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Los Anđeles Lejkersi odlučili su da pokažu koliko cene Fila Džeksona (80) i sve što je uradio za klub. Ispred dvorane napraviće statuu u čast legendarnog stručnjaka i čovjeka koji je osvojio 11 titula kao trener i dvije kao igrač, dakle ukupno 13. Od toga pet sa ekipom iz "grada anđela".

Džekson je u dva mandata vodio Lejkerse, proveo je ukupno 11 godina kao glavni trener i statua će biti otkrivena 9. aprila pred meč sa Minesotom. Čim je došao u Lejkerse osvojio je tri titule u nizu, uz tandem Kobi Brajant/Šekil O'Nil. A, preostale dvije sa franšizom je osvojio 2009. i 2010. kada su tandem činili Brajant i Pau Gasol. Drži i rekord Lejkrsa sa 610 pobjeda.

"Fil Džekson je definicija šampionske košarke sa razlogom. Njegov pristup treniranju je iznjedrio neke od najboljih sportista u istoriji košarke. Donio je pet titula klubu, postavio standard za generacije koje dolaze i veoma sam srećna što će dobiti statuu koju i te kako zaslužuje", rekla je Džini Bas.

Tako će postati deveta osoba u istoriji kluba iz Los Anđelesa koja će imati statuu na "Star plazi". Pridružio se tako Medžiku Džonsonu, Karimu Abdulu-Džabaru, Džeriju Vestu, Elginu Bejloru, Kobiju Brajantu, Šekilu O'Nilu, Petu Rajliju i nekadašnjem novinaru i komentatoru Čiku Hernu.