Potpuno neočekivana vijest nakon sastanka čelnika Evrolige i predstavnika klubova koji su vlasnici ABA lige.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Burno je ovih dana u evropskoj košarci, a dok se priča o dolasku NBA, franšizama u Evroligi, pravljenu novog takmičenja i ulozi srpskih klubova u narednom periodu stiže i jedna potpuno neverovatna vijest! Evroliga planira da uloži u ABA ligu, a zatim postane i njen većinski vlasnik!

Kako prenosi "Sport Klub", to je bila najvažnija tema sastanka koji su imali čelnici Evrolige i vlasnici ABA lige. Predstavnicima klubova koji su vlasnici regionalnog takmičenja predstavljen je model po kojem je najjače klupsko takmičenje u Evrolige zainteresovano da "preuzme" kontrolu nad ABA ligom.

Vidi opis Evroliga kupuje ABA ligu: Otkriveni najbitniji detalji sastanka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO Br. slika: 15 15 / 15 AD

Iako ne spadaju u klubove koji su vlasnici regionalnog takmičenja, na sastanku su svoje predstavnike imali Dubai i Kluž. Oni su bili prisutni zbog insistiranja Evrolige, koja ih vidi kao pouzdane dugoročne partnere i veoma važne saradnike u godinama koje dolaze. Moguće je i da se na ovaj način Evroliga "osigurava" da Dubai i Kluž ne budu bliski sa NBA, koja želi prodor na evropsko tržište.

Koji klubovi su vlasnici ABA lige?

Udio u vlasničkoj strukturi imaju Klubovi vlasnici ABA lige su: Partizan, Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Zadar, Igokea, Mega, FMP Železnik, Mornar i Krka. Kao što smo već rekli, Evroliga smatra da su joj važni još rumunski Kluž i predstavnik Ujedinjenih Arapskih Emirata, košarkaški klub Dubai koji već igra u Evroligi.