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Evroliga kupuje ABA ligu: Otkriveni najbitniji detalji sastanka

Evroliga kupuje ABA ligu: Otkriveni najbitniji detalji sastanka

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Potpuno neočekivana vijest nakon sastanka čelnika Evrolige i predstavnika klubova koji su vlasnici ABA lige.

Evroliga planira da kupi ABA ligu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Burno je ovih dana u evropskoj košarci, a dok se priča o dolasku NBA, franšizama u Evroligi, pravljenu novog takmičenja i ulozi srpskih klubova u narednom periodu stiže i jedna potpuno neverovatna vijest! Evroliga planira da uloži u ABA ligu, a zatim postane i njen većinski vlasnik!

Kako prenosi "Sport Klub", to je bila najvažnija tema sastanka koji su imali čelnici Evrolige i vlasnici ABA lige. Predstavnicima klubova koji su vlasnici regionalnog takmičenja predstavljen je model po kojem je najjače klupsko takmičenje u Evrolige zainteresovano da "preuzme" kontrolu nad ABA ligom.

Iako ne spadaju u klubove koji su vlasnici regionalnog takmičenja, na sastanku su svoje predstavnike imali Dubai i Kluž. Oni su bili prisutni zbog insistiranja Evrolige, koja ih vidi kao pouzdane dugoročne partnere i veoma važne saradnike u godinama koje dolaze. Moguće je i da se na ovaj način Evroliga "osigurava" da Dubai i Kluž ne budu bliski sa NBA, koja želi prodor na evropsko tržište.

Koji klubovi su vlasnici ABA lige?

Udio u vlasničkoj strukturi imaju Klubovi vlasnici ABA lige su: Partizan, Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Zadar, Igokea, Mega, FMP Železnik, Mornar i Krka. Kao što smo već rekli, Evroliga smatra da su joj važni još rumunski Kluž i predstavnik Ujedinjenih Arapskih Emirata, košarkaški klub Dubai koji već igra u Evroligi.

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Evroliga ABA liga

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