Hjustone, nemate problem već rješenje: Bogdan Bogdanović je opet onaj stari

Bogdan Bogdanović se vratio na parket u Hjustonu, gdje je postigao 15 poena i pokazao da je spreman za novu sezonu.

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Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović maltene je čitavu prošlu sezonu bio van terena, malo zbog povrede koja ga je mučila još od Eurobasketa, malo zbog toga što je bio u nemilosti trenera Tajrona Lua, tako da nije preveliko iznenađenje što je ovog ljeta promenio klupske boje i prešao u redove Hjustona.

Čini se da je povreda sada prošlost, da je konačno uspio da stabilizuje fizičku spremu i formu, što se moglo vidjeti prethodne noći u pobjedi Hjustona protiv Oklahome 116:89, na kom je Bogdanović dominirao.

Kako je odigrao Bogdan Bogdanović?

Kapiten srpske reprezentacije bio je prvi strelac Hjustona. Bogdanović je meč završio sa 15 poena, šest skokova i jednom asistencijom, sve to za 16 minuta na parketu. Počeo je sa klupe i čini se da je to nova uloga koja će mu pripasti u Teksasu, gdje je pogodio pet trojki iz osam pokušaja i time je pokazao da je "namjestio" svoje nišanske sprave. Prethodno je dao sedam i četiri poena Dalasu, u prve dvije utakmice na pripremama.

Comment va le poignet de Bogdan Bogdanovic ?Ben écoutez… ÇA VA Cette nuit face au Thunder :15 PTS | 5/8 3P | 6 REB | 16 MIN Et meilleur marqueur des Rockets en plus de ça ‍♂️ https://t.co/3QYif3b63b — 50 Nuances (@50NuancesDeNBA)October 16, 2026



Što se tiče meča sa Oklahomom, uz njega je još dobar bio Šengun sa 14 poena, sedam skokova i pet asistencija, Ison i Tompson dali su po 12, a Durent i Šepard po 11. Kada je u pitanju Oklahoma, nju je predvodio Džejlen Vilijams sa 18 poena, a jedan manje dao je GIldžes-Aleksander.

Prethodne noći odigrana je inače još samo jedna NBA utakmica u predsezoni, Niksi su pobedili Toronto 122:120 i tako im se revanširali za poraz od 50 razlike prije nekoliko dana.

Biće bolji Bogdanović

Prethodna sezona u NBA ligi bila je najneuspješnija za Bogdanovića otkako je otišao "preko bare". Imao je teško ljeto Bogdanović s reprezentacijom Srbije, pamtimo povredu zadnje lože protiv Portugala, a zatim je još nekoliko puta bio van terena. Nikako nije mogao da uhvati ritam, dok su Klipersi polako "sklanjali veterane" i slali im poruku da nisu dobrodošli.

Bogdanović je tako odigrao samo 23 utakmice i imao prosek od 7,4 poena, 2,6 skokova i 2,2 asistencije, uz jako loše procente šuta (38 odsto).