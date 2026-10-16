Hjustone, nemate problem već rješenje: Bogdan Bogdanović je opet onaj stari

Bogdan Bogdanović se vratio na parket u Hjustonu, gdje je postigao 15 poena i pokazao da je spreman za novu sezonu.
Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović maltene je čitavu prošlu sezonu bio van terena, malo zbog povrede koja ga je mučila još od Eurobasketa, malo zbog toga što je bio u nemilosti trenera Tajrona Lua, tako da nije preveliko iznenađenje što je ovog ljeta promenio klupske boje i prešao u redove Hjustona.
Čini se da je povreda sada prošlost, da je konačno uspio da stabilizuje fizičku spremu i formu, što se moglo vidjeti prethodne noći u pobjedi Hjustona protiv Oklahome 116:89, na kom je Bogdanović dominirao.
Kako je odigrao Bogdan Bogdanović?
Kapiten srpske reprezentacije bio je prvi strelac Hjustona. Bogdanović je meč završio sa 15 poena, šest skokova i jednom asistencijom, sve to za 16 minuta na parketu. Počeo je sa klupe i čini se da je to nova uloga koja će mu pripasti u Teksasu, gdje je pogodio pet trojki iz osam pokušaja i time je pokazao da je "namjestio" svoje nišanske sprave. Prethodno je dao sedam i četiri poena Dalasu, u prve dvije utakmice na pripremama.
Comment va le poignet de Bogdan Bogdanovic ?Ben écoutez… ÇA VA Cette nuit face au Thunder :15 PTS | 5/8 3P | 6 REB | 16 MIN Et meilleur marqueur des Rockets en plus de ça ♂️ https://t.co/3QYif3b63b— 50 Nuances (@50NuancesDeNBA)October 16, 2026
Što se tiče meča sa Oklahomom, uz njega je još dobar bio Šengun sa 14 poena, sedam skokova i pet asistencija, Ison i Tompson dali su po 12, a Durent i Šepard po 11. Kada je u pitanju Oklahoma, nju je predvodio Džejlen Vilijams sa 18 poena, a jedan manje dao je GIldžes-Aleksander.
Prethodne noći odigrana je inače još samo jedna NBA utakmica u predsezoni, Niksi su pobedili Toronto 122:120 i tako im se revanširali za poraz od 50 razlike prije nekoliko dana.
Biće bolji Bogdanović
Prethodna sezona u NBA ligi bila je najneuspješnija za Bogdanovića otkako je otišao "preko bare". Imao je teško ljeto Bogdanović s reprezentacijom Srbije, pamtimo povredu zadnje lože protiv Portugala, a zatim je još nekoliko puta bio van terena. Nikako nije mogao da uhvati ritam, dok su Klipersi polako "sklanjali veterane" i slali im poruku da nisu dobrodošli.
Bogdanović je tako odigrao samo 23 utakmice i imao prosek od 7,4 poena, 2,6 skokova i 2,2 asistencije, uz jako loše procente šuta (38 odsto).