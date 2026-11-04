Momčilović razbio na debiju za Kentaki: "Srpski Novicki" postao zvijezda koledž košarke

Milan Momčilović, srpski košarkaš, blista u Kentakiju sa 24 poena u pobjedi nad Menhetnom.

Izvor: Justin Casterline / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaš Milan Momčilović je nastavio tamo gdje je stao minule sezone, samo ovog puta u dresu Kentakija. Momak rođen u Sjedinjenim Američkim Državama važi za jednog od najboljih šutera koledž košarke, a to je još jednom dokazao, ovog puta u pobjedi svog tima nad Menhetnom 85:57.

Momčilović, koji je prošle sezone nosio dres Ajova Stejta, sad je stigao u Kentaki i publici se već u prvom meču predstavio kao najjače pojačanje. U pobjedi svog tima je ubacio 24 poena, a imao je i pet skokova i jednu asistenciju. Momčilović je šutirao sa 67 posto uspjeha, za tri poena je bio precizan šest puta iz devet pokušaja, dok je za dva poena pogodio dva puta i samo jednom je promašio. I sve to za - 29 minuta.

Tamošnja publika je i prošle sezone bila oduševljena potezima Momčilovića, ali se čini da će u novoj sezoni tek krčiti put i dokazivati da je momak željan NBA karijere.

Kad je u pitanju sam meč, Kentaki je bio ubjedljiv, već smo rekli da je Momčilović bio najbolji, a slijedio ga je Zum Dialo sa 12 poena, a dvocifren učinak imao je i Aleks Vilkins koji je ubacio 11 poena. Na drugoj strani je Kevin Kirnej postigao 11, a isto toliko imao je i Novak Manojlović, momak iz Bijeljine je imao dobro šutersko veče, nakon što je pogodio pet šuteva iz 10 pokušaja. Priliku je dobio i Ognjen Stanković, iz Beograda, ali za 20 minuta nije uspio da se upiše u listu strijelaca, ali je imao šest skokova - po tri na obje strane terena.

Iowa State transfer Milan Momcilovic was getting buckets in his Kentucky debut 24 PTS8-12 FG6-9 3-PT FG28 MIN https://t.co/5e3PZsNjdy — ESPN (@espn)November 4, 2026

Kentaki je ogromnu razliku napravio u prvom poluvremenu, iako je Menhetn dobro počeo i poveo 6:2, gosti su vezali tri trojke, potom dodali još četiri poena za vođstvo od 22:13 i od tog trenutka više nisu ispuštali prednost.

Momčilović bi, u slučaju da ostvari uspješnu NBA karijeru, mogao da se približi eliti koja je nekad nosila dres Kentakija. Momak rodom iz Srbije, poznat i po nadimku "srpski Novicki" je stigao na koledž na kojem su studirali mnogi slavni košarkaši. Među njima su Entoni Dejvis, Bam Adebajo, Devin Buker, Dejron Foks, Šej Gildžes-Aleksander, Tajler Hiro, Tajris Meksi, Džamal Marej, Karl-Entoni Tauns.

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