Noć Peđe Stojakovića u Istanbulu: Četvrt vijeka se pamti šta je uradio Špancima

FIBA se prisetila sjajnog nastupa Peđe Stojakovića na Evropskom prvenstvu 2001. godine, kada je postigao 30 poena protiv Španije.

Izvor: Screenshot/Instagram/@fiba

NBA šampion, trostruki Ol-star igrač, dvostruki pobjednik u šutiranju brzih trojki, prvak svijeta i Evrope - Predrag Peđa Stojaković. Legendarni košarkaš i danas umije da izmami osmijeh na lice svakom navijaču koji gleda kompilacije njegovih poteza, a FIBA se potrudila da se još jednom prisjetimo sjajne igre bivšeg reprezentativca Jugoslavije.

Pamti se to kretanje bez lopte, sjajna koncentracija i preciznost sa linije penala, osjećaj za asistencije, ali ono što se najviše pamti jeste taj skok-šut. Baš tu kompilaciju je FIBA objelodanila na Instagram profilu, a na njoj je Peđa Stojaković i magičnih 30 poena protiv Španije.

Pogledajte video koji je podijelila FIBA:

Bila je to utakmica u kojoj su se Srbija i Crna Gora sastale sa Španijom u polufinalu Evropskog prvenstva u Turskoj - 8. septembar 2001. Dvorana Abdi Ipekči pamti majstorije Peđe Stojakovića, ali i ubjedljivu pobjedu našeg tima od 78:65. I nije samo bivši košarkaš Sakramenta blistao na ovom meču, pratio ga je Dejan Bodiroga sa 15 poena, dok je Predrag Drobnjak postigao 13.

Poslije trijumfa nad Španijom naš tim je obezbijedio plasman u finale gdje je kasnije savladao domaćina Tursku 78:69 i na taj način vrlo dominantno je osvojio medalju. Stojaković je naravno proglašen za najkorisnijeg igrača turnira, pošto je prosječno bilježio 23 poena po utakmici.

Šta smo sve vidjeli od Stojakovića protiv Španije?

Da krv nije voda vidimo i danas, kad Andrej Stojaković bilježi sjajne mečeve u NCAA ligi. Ipak, Stojaković senior bio je nešto posebno - ne samo za Srbiju, Jugoslaviju, Evropu, već i za čitav svijet. Prema tome, majstorije koje su prije 25 godina bile viđene u Istanbulu i danas se prepričavaju.

Nizali su se poeni Stojakovića sa raznih pozicija - u šutu za tri poena, na polaganju, skok-šut sa poludistance. Situacije u kojima se s lakoćom snalazio i kad lopta "bježi" i kad je ispred njega dvojica, pa i trojica rivala.

U susretu protiv Španije je šutirao 5/9 za dva, 4/8 za tri poena, dok je sa linije penala pogodio osam puta iz 10 pokušaja. I sve to protiv tima Španije koji je brojao, na kraju, legende evropske košarke - tu su bili Riki Rubio, Rudi Fernandez, Huan Karlos Navaro, Filipe Rejes, Serhio Ljulj, Aleks Mumbru, Horhe Garbahosa, Mark Gasol...

Ko je činio reprezentaciju Srbije i Crne Gore 2001?

Selektor Svetislav Pešić je vodio tim do evropskog trona, a u sastavu su bili - Dejan Bodiroga, Predrag Stojaković, Predrag Drobnjak, Marko Jarić, Dragan Tarlać, Dejan Tomašević, Vlado Šćepanović, Milan Gurović, Saša Obradović, Veselin Petrović, Dejan Milojević i Igor Rakočević.

Bonus video:

Pogledajte 01:16:40 Priča za medalju; Nemanja majdov Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)