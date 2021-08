Novi skandal u Tokiju - džudisti osvojili medalje pa izbačeni sa OI!

Organizatori Olimpijskih igara izbacili su dvojicu džudista koji su osvojili medalje.

Izvor: Profimedia

Izuzetno rigorozna odluka organizatora u Tokiju.

Sa Olimpijskih igara u Tokiju saopšteno je da je šest osoba izbačeno sa najvećeg sportskog događaja, a među njima su i dvojica džudista koji su Gruziji donijela srebrna odličja.

Momak koji je osvojio srebro u kategoriji do 66 kilorgama Važa Margvelašvili zajedno sa srebrnim momkom u kategoriji do 73 kilograma Lašom Šavdatuašvili šetao je gradom nakon takmičenja, a Japanci su to oštro kaznili.

Naime, džudisti iz Gruzije nisu smjeli da razgledaju grad jer je to direktno kršenje pravila u vezi sprečavanja korona virusa.

Iz tog razloga, sportisti su kažnjeni i poslati kući odmah nakon što su svojoj zemlji donijeli odličja.

Na njihovu sreću suspendovani su nakon takmičenja,a vlada Gruzije se ekspresno izvinila zbog incidenta.