Senzacija u Mađarskoj - Hungaroring je vidio F1 spektakl! Prva pobjeda u karijeri, nakon najluđe trke sezone! (FOTO)

Britanac bio na čelu, na začelju i na kraju završio na podijumu.

Izvor: Tanjug/Pool Reuters/Florion Goga

Esteban Okon je pobjednik Velike nagrade Mađarske koja je danas vožena na Hungaroringu. Francuz je tek na 78. trci koju vozi upisao prvi trijumf u najbržem karavanu na svijetu, a veliku pomoć je imao gotovo svih ostalih učesnika na stazi.

Trka u Mađarskoj bila je jedna od najzanimljivijih koje smo gledali u Formuli 1 ove, ali i u posljednjih nekoliko sezona.

Počelo je senzacionalnim udesom koji je izazvao Valteri Botas. Pored njega su sa staze ispali Maks Verstapen, Šarl Lekler, Serhio Perez i Lando Noris. Samo je dosadašnji lider u šampionatu uspio da se vrati na stazu, ali Verstapen nije odbranio prvu poziciju u generalnom plasmanu.

Sada je na čelu Luis Hamilton, koji je imao jednu od najbizarnijih trka u istoriji takmičenja. Trebalo je da bude lider, imao je pol-poziciju za danas, a na kraju je poslije svega nekoliko krugova bio na začelju karavana. Umjesto da tokom prekida Britanac i Mercedes odluče da promijene gume, oni su se jedini našli na restartu trke.

Hamilton je krenuo, ostali vozači stigli iz boksa, a on je tek tada morao da mijenja pneumatike i skine one koji su bili namijenjeni za kišu. to ga je koštalo previše, pa se na stazu vratio kao posljednji.

Vozio je fantastično, redom obilazio konkurente i domogao se trećeg mjesta na kraju trke na Hungaroringu. Pored njega, tamo su mjesto zauzeli pomenuti Esteban Okon, koji je prvi put pobijedio i Sebastijan Fetel, koji je sa Aston Martinom napravio iznenađenje.

U deset najboljih našli su se: Karlos Sainc, Fernado Alonso, Pjer Gasli, Juki Cunoda, Nikolas Latifi, Džordž Rasel i Maks Ferstapen.

Hamilton je trećom pozicijom u Mađarskoj preoteo Verstapenu prvo mjesto u šampionskoj trci, što nam obećava spektakularan drugi dio sezone. Njegova prednost sada iznosi šest bodova.