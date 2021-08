Hrvat izgubio bronzu, pa porućio - Zurab je ljigav borac: Rvač Srbije ga razbio, a njegova izjava sve govori!

Datunašvili je donio Srbiji novo odličje na Olimpijskim igrama, a izjava Hrvata pokazuje koliko nije mogao da izađe na kraj sa njim.

Izvor: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Zurab Datunašvili donio je Srbiji šestu medalju na Olimpijskim igrama, pošto je osvojio bronzanu medalju u rvanju grčko-rimskim stilom.

Gruzijanac koji se takmiči pod zastavom Srbije savladao je Hrvata Ivana Hukleka, koji je za njega poslije borbe izjavio da je - "ljigav borac".

Zurab Datunašvili je slavio rezultatom 6:1, čime je doneo Srbiji četvrtu bronzu u Tokiju, a 24-godišnji Huklek nije uspeo da izađe na kraj sa iskusnijim rivalom.

"Presudio je moj loš ulazak u borbu. Izgubio sam bodove naivno iz akcije koja mi je bila poznata i koju je on čekao i dočekao. Mislio sam da imam šansu, a na kraju me je iznenadio, napravio bodove u parteru i to više nisam mogao da stignem", počeo je Huklek.

Datunašvili - koji je posle osvajanja bronze poslao poruku Srbiji - trostruki je i aktuelni prvak Evrope, a do bronze je stigao odličnim otvaranjem meča kada je u tri poteza stigao do vođstva 6:0. Do kraja je Huklek uspeo da osvoji samo jedan poen zbog pasivnosti našeg takmičara.

"Bila je taktika zavući ruku i probati da napravim bodove u parteru. Pokušao sam, ali jednostavno se protivnik dobro zatvorio i nisam uspeo. On je, da tako kažem, ljigav borac i puno je iskusniji od mene. On kažnjava svaku grešku protivnika, a ja sam je nažalost brzo napravio. Naravno da sam tužan, ali idemo dalje", poručio je Huklek, a preneo je "Indeks".

Evo kako je izgledala borba Datunašvilija i Hukleka: