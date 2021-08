Drama Zverev se nastavlja! Bivša odgovorila: Ne plašim te se! Olga poručila Saši: Pare i novac ti neće pomoći!

Olga Šaripova odgvorila je bivšem momku Saši Zverevu nakon njegovog demanta.

Saga oko glasina da je teniser pretukao sada već bivšu djevojku se nastavlja.

Ruskinja Olga Šaripova iznijela je glasine da je njemački teniser Saša Zverev u toku njihove veze tukao, što je on oštro demantovao, ali se ona ponovo oglasila.

Drama je počela prije oko deset mjeseci, a s obzirom da se stišalo bez bilo kakve presude, Ruskinja se ponovo javila sa novim detaljima, da bi se nakon toga oglasio Zverev i rekao da je sve što Olga navodi laž.

Ipak, Šaripova je odlučila da nastavi rat pa je objavila svoje saopštenje.

"Ne plašim te se, tvoje porodice ni tvog pravnog tima koji očigledno čine da njemački mediji ćute o mom članku, ali nakon tvog saopštenja pišu desetine članaka o tome da ste na sudu dobili slučaj protiv mene zbog klevete. Tvoji advokati nemaju moj broj? Sva tvoja slava i novac ti neće pomoći da me ućutkaš i ti to znaš. Rekla sam istinu, a ti ideš na sud da pobijediš tako što ćeš reći laž? Dobar pokušaj da me zastrašiš, ali nemam čega da se plašim", napisala je Olga Šaripova.