MONDO u Italiji: Sedžad Abdurahmanović - Razlika između italijanske i bh. lige? Dvomeč sa Slogom biće pravo mjerilo

Nekadašnji rukometaš Krivaje, Žepča, Maglaja, Sloge (GV/U) i tuzlanske Slobode od ove sezone nosi dres italijanskog šampiona Konversana, a za naš portal govori o predstojećem dvomeču EHF Evropskog kupa protiv Sloge iz Doboja.

Izvor: Promo/Pallamano Conversano/Vanni Caputo

Sedžad Abdurahmanović (27), rukometaš koji igra na pozicijama srednjeg i lijevog beka, od ove sezone nosi dres šestostrukog italijanskog šampiona Konversana, koji će danas i sutra igrati dvomeč drugog kola EHF Evropskog kupa protiv Sloge iz Doboje.

Ovaj Zavidovićanin, nekadašnji igrač Krivaje, Žepča, Maglaja, Sloge iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja i tuzlanske Slobode kaže da se dobro snašao na startu prvog inostranog angažmana i da za sada sve protiče u najboljem redu.

"Tu sam već neka dva i po mjeseca, sve je novo za mene jer do sada nisam igrao u inostranstvu. Nova država, liga, jezik... Za sada je OK. Najbitnije da sam prebrodio početak. Prva dva mjeseca po mnogim su najteža, dok se malo ne uhodaš. Sada je mnogo lakše i komunicirati sa trenerom i saigračima, ali i igrati, tako da mogu biti zadovoljan", kaže Abdurahmanović na početku razgovora za MONDO.

Naravno, prva stvar koju smo željeli da znamo je kvalitet rukometa u Italiji. Poznato je da Italijani nisu baš rukometna velesila, a fudbal, košarka, odbojka, vaterpolo... mnogo su popularniji na Apeninima od rukometa.

"Za razliku od BiH, mnogo je veća država pa su i putovanja dalja. Većinom putujemo avionom, na jugu smo, a većina klubova dolazi sa sjevera. Organizacija samog kluba je na visokom niovu. Konversano je, mogu tako slobodno reći, porodični klub, jer su predsjednik i njegova supruga ranije igrali u klubu", kaže nam rukometaš rođen 1994. godine u Zavidovićima.

Izvor: Promo/Pallamano Conversano/Vanni Caputo

"Svakako da su uslovi bolji nego kod nas, zbog čega sam se i odlučio da odem iz BiH. Finansijski aspekt podstakne te da odeš, a država je, pa samim tim i sport, mnogo uređenija. Nije kao kod nas da jedan pojedinac obavlja pet poslova. Zna se ko šta radi i tu nema mnogo priče", dodaje on.

Sudbina je htjela da u svom prvom evropskom meču odmjeri snage sa jednim bh. timom.

"Preselio sam se u Italiju jer sam, kako se to kod nas kaže, želio da vidim malo svijeta. Istina, bio sam i ranije nekoliko puta u Italiji, gdje imam mnogo rodbine. Stoga sam i na žrijebu želio klub iz neke države gdje ranije nisam bio. Kada nas je žrijeb 'spojio' sa Slogom, mislio sam: 'Pa neka je i Bosna, možda ću otići malo kući i vidjeti svoje.' Ali, sticajem okolnosti obje utakmice igramo ovdje. Žao mi je Sloge i što još nisu uspjeli da naprave novu dvoranu. Ipak, drago mi je da vidim doskorašnje protivnike u ligi", ne krije Abdurahmanović što će na terenu ponovo vidjeti mnoga poznata lica.

"Poznajem mnoge igrače Sloge, a čini mi se da su tu sada samo dvojica novih momaka. Ostali su igrali i ranije kada sam ja nastupao u Premijer ligi BiH."

Nema sumnje da su novi saigrači, ali i trener Konversana, od Abdurahmanovića željeli da saznaju što više detalja o Slogi.

"Još komunikacija nije najbolja, pa nisam mogao mnogo da im pomognem. Šalim se, naravno. Trener Konversana je zaista veliki profesionalac. O njemu sam čuo mnogo toga prije nego što sam došao ovdje, a sada sam se i uvjerio u sve to. Uspio je naći mnoge video materijale, pregledao ih je, dobro skautirao tim Sloge i vidio dobre, ali i loše strane. I ja sam mu potencirao na koga treba obratiti posebnu pažnju, pa ćemo vidjeti šta nas čeka u ovom dvomeču."

Vidi opis MONDO u Italiji: Sedžad Abdurahmanović - Razlika između italijanske i bh. lige? Dvomeč sa Slogom biće pravo mjerilo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 12 12 / 12 AD

Za razliku od Konversana, koji je bio slobodan u prvom kolu, Sloga je imala još jedno daleko putovanje - protiv Viljandija u Estoniji. Ipak, Dobojlije su uspjele da eliminišu prvu prepreku (20:20, 25:23), te zakažu dvoboje sa najboljim timom u Italiji, koje je prije 2021. godine "skudeto" osvajao 2003, 2004, 2006, 2010. i 2011. godine.

"Gledali smo utakmicu sa Viljandijem i čekali da vidimo ko će nam biti protivnik. Čestitam Slogi na prolazu, uradili su nešto što dugo nijedan klub iz BiH nije postigao. Ranije su banjalučki Borac i sarajevska Bosna uspijevali da prođu dalje, ali unazad 10-ak godina teško je kome polazilo za rukom da eliminiše prvu prepreku u Evropi."

Razlika između italijanske i bh. lige?

"Smatram da su bh. i italijanska liga tu negdje i sigurno će ovi dueli biti veoma zanimljivi. Kada me pitaju da uporedim lige, zaista ne znam šta bih rekao. Mislim da će ove dvije utakmice biti mjerilo i tu će se vidjeti ko je ko. Mislim da imamo malo veće šanse jer igramo oba meča kod kuće. Vidjećemo koliko će biti publike i kolili će to biti plus za nas. Zadovoljni smo žrijebom, s obzirom da je bilo i jačih protivnika", kaže jedini bh. rukometaš u redovima Konversana.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Od 2009. godine Konversano nije igrao domaće evropske mečeve, pa će publika u dvorani "Pala San Đakomo" sigurno sa nestrpljenjem očekivati start duela sa Slogom.

"Prošle godine osvojili su 'tripletu' - Seriju A, Kup i Superkup Italije, a na startu i ove sezone uzeli smo Superkup. Odziv publike u dosadašnjim utakmicama bio je veoma dobar, posebno u nedavnom derbiju protiv Kasana Manjana. Nadam se da ćemo i protiv Sloge imati dobar 'vjetar u leđa' i da ćemo proći u treće kolo", zaključio je na kraju Abdurahmanović.

Prenos obje utakmice Konversana i Sloge omogućen je preko EHF TV (potrebna je samo registracija, koja je besplatna), a detalje i fotografije sa utakmice možete pronaći i na MONDO portalu.