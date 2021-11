Vladimiru Kuvalji stiže priznanje iz Rusije zbog puštanja himne: "Za prijateljstvo i saradnju"

Direktor Svjetskog prvenstva u biciklizmu za amatere Vladimir Kuvalja bio je gost Ruskog doma u Beogradu gdje su mu zaposleni izrazili iskrenu zahvalnost na hrabrom gestu i velikoj podršci ruskom sportu.

Kuvalja je tokom prvenstva koje je održano u Istočnom Sarajevu nakon pobjede ruske biciklistkinje Marine Letaeve odlučio da pusti rusku himnu uprkos sankcijama koje je Svjetska antidoping agencija (WADA) uvela protiv svih sportista iz Rusije zbog navodnog sistemskog dopinga. Zbog tog poteza, Kuvalji će početkom decembra, odlukom Federalne agencije "Rossotrudničestvo", u Beogradu biti uručeno priznanje "Za prijateljstvo i saradnju", kojim mu se izražava zahvalnost za hrabar gest i veliku podršku ruskom sportu.

Svoj stav Kuvalja je branio u Parizu 19. novembra kada je na kongresu na kome su prisustvovali direktori 100 najboljih biciklističkih trka u svijetu, te lideri Međunarodne biciklističke unije (UCI) ponovio da je odluku donio iz srca i u skladu sa principima sportske etike. Odbio je da se izvini za svoj postupak, pa je UCI pokrenuo istragu protiv njega i pitanje je kako će se situacija rasplesti, odnosno da li će moći da zadrži funkciju direktora Biciklisičkog saveza Bosne i Hercegovine, kao i predsjednika Balkanske biciklističke unije.

"Za mene je ovo priznanje velika čast, ali nisam to učinio zbog priznanja, nego zbog ljubavi prema Rusiji i ljubavi prema sportu. Malo je reći da sam iznenađen divnim gestom koji su mi priredili predstavnici Ruske federacije u Srbiji. Osjetio sam njihovu ljubav i poštovanje, ali sam im ponovio da se ne smatram herojem. Jednostavno, učinio sam to iz srca i uvjerenja koja sam stekao još kao sportista, a to je da ne smijemo i ne možemo sve ljude da stavljamo u isti koš. Pošteno je da odgovaraju oni koji su koristili nedozvoljene supstance, ali zbog toga nikako ne smije da ispašta jedna cijela nacija", rekao je Kuvalja.

Kada je vidio suze u očima ruske takmičarke dok stoji na pobjedničkom tronu i sluša i pjeva himnu svoje zemlje, Kuvalja je, kako kaže, znao da je uradio pravu stvar, bez obzira na moguće negativne posljedice i suspenzije u međunarodnim takmičenjima.

"SUSPENZIJA TRKE 'BEOGRAD - BANJALUKA' - DO DALJNJEG"

Prema njegovim riječima, tokom ceremonije niko od sportista i učesnika takmičenja nije negativno reagovao na gest organizatora, jer je riječ o ljudima koji su zainteresovani za sport, a ne za politiku.

"Svi znamo da je ovo što je urađeno u Rusiji i njenim takmičarima politika. Ja sam na ovaj događaj i zaboravio, dok nisam dobio izvještaj poslije šampionata, u kojem je jedna od stavki bila ozbiljna, a ticala se upravo puštanja ruske himne. Primjetio sam tada da trka 'Beograd - Banjaluka", kao i ostali međunarodni događaji koje mi organizujemo, nisu u kalendaru Svjetske biciklističke organizacije, te da smo pod suspenzijom do daljnjeg", objasnio je Kuvalja.

