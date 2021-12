Sraman napad na Đokovića - Prekrstili ga u Novaxx: Skandalozan tekst u Australiji, prozivali Noleta i njegovog oca!

Australijski mediji ne propuštaju priliku da se srozaju zarad jeftinih uvreda na račun najboljeg tenisera svijeta.

Dok Novak Đoković u Madridu vodi Srbiju u polufinale Dejvis kupa i sprema se za okršaje protiv Hrvatske, u Australiji ne prestaju da bivaju opsjednuti najboljim teniserom svijeta.

Sada je iz te zemlje ponovo stigao sraman napad na Đokovića zbog priča o Australijan openu, a jedan medij ga je tokom čitavog teksta "prekrstio" iz Novaka u "Novaxx".

Nevjerovatno nepoštovanje pokazuju australijski mediji prema čovjeku koji je devet puta osvajao Australijan open. Već mjesecima se vodi polemika hoće li Đoković nastupati na prvom grend slemu sezone, usljed odluka da će samo vakcinisani teniseri moći da učestvuju.

I dok postoje i drugi teniseri koji ne žele da otkriju da li su se i da li će se vakcinisati, samo je Đoković na udaru. Ovog puta od portala "The Australian".

Autor teksta Vil Svanton je tako tokom čitavog "izlaganja" Novaka oslovljavao sa "Novaxx", aludirajući da je Đoković sigurno "antivakser", iako ima i onih koji su uvjereni da se Srbin već vakcinisao. Naravno, tema teksta bila je hoće li Đoković igrati u Melburnu.

"Pretpostavljam da Novaxx Đoković blefira. Suviše on brine o tome da 21. slemom uznemiri Rodžera Federera i Rafaela Nadala da bi ostao daleko od velikih plavih terena na kojim obično slavi", počeo je Svanton u sramnom napadu.

"Ali ne radi se samo o istoriji. Novaxx Đoković istinski voli sport. Voli bitku, borbu, stvarnu ili zamišljenu. Voli da se pokazuje kao svjetski broj jedan. Voli 'Rod Lejver arenu', to časkanje sa Džimom Kurijerom u intervjuu na terenu. Nedostajaće mu to previše."

Naravno, na maliciozan način se aludiralo da će Đoković požuriti da se vakciniše, ako to do sada već nije uradio.

"Moj osjećaj? U posljednji čas će pomisliti, dajte mi je. To je Australijan open. Grend slem. Bocni me, tata. Idem", dodao je Svanton, na taj način aludirajući na nedavnu izjavu Srđana Đokovića da vjeruje da Novak neće dozvoliti da ga ucjenjuju.

Ovaj autor teksta je nastavio da zamjera određene stvari srpskom teniseru.

"Niko ne traži da Novaxx Đoković otkrije svoje političke afinitete, religijska uvjerenja, finansijski status ili drugi medicinski status. Niko ne želi da zna da li je nekad slagao, ukrao kolačić iz tegle u kuhinji. On dobija to isto pitanje na koje nailazimo svi pri ulasku u kafić, knjižaru, na javni teniski teren, aerodrom. Imate zeleni štiklirani znak? Nije velika stvar za mene. Dio modernog svijeta. Za Novaxxa Đokovića da preda Open i svoj pokušaj da uđe u istoriju zbog tričave stvari... Ne vidim da će se to desiti. Čak i ne razumijem to. Zašto su Novaxx Đoković i bilo ko ko ne želi vakcinu zabrinuti? Zbog krvnog ugruška? Jednog u milion. Smrti?", upitao je Svanton.

Na kraju, "duhoviti" autor sa australijskog portala ima poruku za Đokovića.

"Sljedećom prilikom kada ode na pivo sa kolegom Nikom Kirjosom, trebalo bi da pročita šta kaže tetovaža na njegovoj ruci. 'Vrijeme ističe'. Ako ostane van Rod Lejver arene i gleda kako Nadal podiže 21. pehar, možda žažali zbog toga do kraja života", stoji u tekstu o Novaku Đoković.