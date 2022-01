Novak Đoković neće svjedočiti: Stiglo zvanično obavještenje - evo šta piše u vladinom dokumentu!

Drama u Australiji traje.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković neće se uključivati u suđenje da bi objasnio svoje stavove o vakcinaciji.

Nakon što je njegov advokat pobijao tvrdnju da je srpski as antivakser, u pisanim podnescima vlade navedeno je da Novak neće da ulazi u dokaze u ovom postupku.

Objašnjeno je da bi on mogao da ispravi zapisnik, ako je to potrebno, ali da on to nije uradio.

Pratite prenos suđenja u Melburnu, na kojem se odlučuje da li će Novak biti deportovan iz zemlje ili će ostati i braniti titulu na Australijan openu.

Njegov advokat je prethodno objašnjavao zašto su neutemeljene tvrdnje nadležnog ministra da je Novak protiv vakcine i da bi mogao da doprinese širenju popularnosti antivaksera u Australiji.

Ovako je Novak dovezen iz imigrantskog hotela do kancelarije advokata: