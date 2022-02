Skupština Teniskog saveza RS jednoglasno odlučila: Drašku Milinoviću novi predsjednički mandat

Draško Milinović, predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske, ovu funkciju obavljaće i u naredne četiri godine. Za predsjednika Skupštine TSRS izabran je Aleksandar Milješić.

Izvor: Promo/Teniski savez Republike Srpske

Draško Milinović obavljaće ulogu predsjednika Teniskog saveza Republike Srpske i tokom naredne četiri godine.

Novi mandat Milinović je dobio jednoglasnom odlukom Skupštine koja je održana u Nacionalnom teniskom centru Teniskog saveza Republike Srpske. U novi Upravni odbor Teniskog saveza Republike Srpske, predsjednik Draško Milinović imenovao je Sašu Trivića, Sinišu Karana, Davora Šolaju, Nenada Jandrića, Sinišu Simeunovića, Borisa Jerinića, Milosava Parezanovića i Dragana Rujevića.

Prethodna godina za Teniski savez bila je izuzetno uspješna uprkos problemima u vezi sa korona virusom. Predsjednik Teniskog saveza Draško Milinović kaže da je osnovni cilj da se uspjesi nastave i u narednom periodu, i dodaje da će savez učini sve da logistički pomogne igračima.

"Prethodni period i prethodna godina bili su izazovni i teški, bili smo suočeni sa otkazivanjima turnira, korona virusom, pa su zbog toga svi uspjesi još značajniji. Ne smijemo zaboraviti trenere i roditelje tenisera koji su dali veliki doprinos svim dobrim rezultatima, a Teniski savez je tu da da logistiku koju će svakako nastaviti pružati i u 2022. godini. Vjerujem da ćemo u ovoj godini imati još bolje rezultate fokusirane na seniorsku priču. Do sada smo pokazali da smo u omladinskim kategorijama

Za predsjednika Skupštine TS RS izabran je Aleksandar Milješić.

neprikosnoveni i sada nam je cilj da napravimo nekoliko kvalitetnih tenisera u najjačoj konkurenciji", rekao je Milinović.

Milinović je na čelu teniskog saveza Republike Srpske od 2012. godine.

U prethodnom mandatnom periodu izgrađen je Nacionalni teniski centar, koji je infrastrukturna osnova za bolje uslove za rad mladih tenisera, a predsjednik Saveza najavio je rad na infrastrukturnim projektima i u narednom periodu, sa ciljem da se obezbijede bolji uslovi za rad u toku cijele godine.

Izvor: Promo/Teniski savez Republike Srpske

Nakon Skupštine Teniskog saveza Republike Srpske održana je godišnja svečanost na kojoj su izabrani i najbolji pojedinci u 2021. godini.

Posebno priznanje za osvojen Masters u Monte Karlu u konkurenciji do 16 godina dobio je Marko Maksimović, dok su Andrej Nedić i Vladan Tadić dobili nagrade za osvojen prvi ATP bod.

Posebno priznanje za doprinos i afirmaciju Teniskom sportu Republike Srpske dobili Ministarstvo porodice omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, Kompanija M:tel i "AS Tenis and More".

Laureati u 2021. godini

10 godina - Sergej Petrović (TK Tini), Sara Tripić (TK Doboj)

12 godina - Novak Jaćimović (TK Mladost), Tea Kovačević (TK Gradiška)

14 godina - Ian Boloban (TK Borac), Tea Kovačević (TK Gradiška)

16 godina - Marko Maksimović (TK Doboj), Anastasija Ignjatić (TK Mladost)

18 godina - Andrej Nedić (TK Doboj), Sara Mikača (TK Mladost)

Seniori - Andrej Nedić (TK Doboj)

Najbolji trener - Denis Spahić

Najbolji klub - TK Doboj

