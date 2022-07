Čim nešto kažem o Novaku, Tviter mi "eksplodira"! Britanka ostavila tenis i poručila - Đoković će biti najveći!

Lora Robson je govorila o navijačima Novaka Đokovića, a usput je otkrila i da je on njen favorit u takozvanoj GOAT trci.

Novak Đoković je proteklog vikenda osvojio svoj sedmi Vimbldon, što mu je bila ukupno 21. grend slem titula u karijeri. Zbog tog podviga, ponovo se povela priča o tome koji teniser će biti smatran za najboljeg u istoriji.

Rafael Nadal i Rodžer Federer su sa Srbinom i dalje u toj konkurenciji, a Britanka Lora Robson vjeruje da će taj epitet pripasti upravo Đokoviću!

I dok je Novak bio na egzibiciji u Visokom, Rafael Nadal je snimljen u noćnom provodu, dok je Rodžer Federer komentarisao da mu tenis nije potreban.

Međutim, doskorašnja britanska teniserka se oglasila o ovoj temi, govoreći o popularnosti koju ima Đoković.

"Svaki put kada nešto kažem tokom njegovih mečeva moj Tviter nalog 'eksplodira', jer on ima mnogo smrtno vjernih navijača. Oni su izuzetno posvećeni, stvarno mislim da ima mnogo navijača", izjavila je Robson.

Ova 28-godišnjakinja je nedavno odlučila da završi karijeru zbog serije povreda, istakla je da vjeruje da će Srbin biti smatran za najboljeg tenisera u istoriji kada sva trojica "okače rekete o klin".

"Ako poredimo to sa Federerom i Nadalom, oni možda nisu toliko glasni na stadionima, ali ih ljudi znaju bolje što ih više prate godinama. Mislim da Đoković zaslužuje mnogo toga. On će najvjerovatnije biti najveći svih vremena (tzv. GOAT), tako da mislim da on zaslužuje mnogo, mnogo više poštovanja", podvukla je Lora Robson.

Ovo je pomenuta Britanka rođena u Melburnu:

