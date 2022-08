Prozvao Novaka, pa morao da se "pere" zbog toga! "Nisam tako mislio..."

Dobro je poznato da Novak Đoković i Tejlor Fric nisu u sjajnim odnosima od kada je Amerikanac optužio Srbina da folira povredu na Australijan openu.

Kako sada stoje stvari - Novak Đoković neće igrati na US Openu. Iako su američke vlasti "relaksirale" korona mjere, i dalje je na snazi pravilo da samo nevakcinisani neamerički državljani ne mogu da uđu u SAD, što trenutno Đokovića spriječava da se takmiči u Njujorku.

To je sigurno loša vijest za tenis, ali i dobra za mnoge tenisere koji će tako na velikom grend slem turniru imati ipak priliku da ostvare bolji rezultat kada osvajača Vimbldona nema. Međutim, treba paziti i na izražavanje...

Tako je američki teniser Tejlor Fric neoprezno ispričao da mu je drago što Đoković ne igra i tako je pokrenuo haos.

"Na kraju krajeva, dobro je za svakog od nas igrača da Novak Đoković nije u žrijebu", ispričao je Tejlor Fric u jednoj emisiji tokom Sinsinatija, na kome je stigao do osmine finala izbacivši Baeza (6:1, 6:1) i Kirjosa (6:3, 6:2).

Da li je to mislio ili ne, brzo je morao da se "pere" na društvenim mrežama. Brojni navijači Novaka Đokovića uzeli su njegovu izjavu "na zub" pošto su i ranije imali nesuglasice (posebno tokom Australijan opena 2020. godine), tako da je morao ponovo da se javi i pojasni na šta je tačno mislio.

"Ništa novo, napadaju me zato što sam se našalio da je Novak bolji od svih nas. Problem sa transkriptima u medijima je što je to samo sirov tekst i nije jasan način na koji se stvari izgovore. Ono što sam rekao u šali više je djelovalo kao kompliment Novaku nego bilo šta drugo", opravdao se tako Tejlor Fric, koji očigledno "navija" da Novak Đoković ne dobije dopuštenje da nastupi na US Openu, turniru koji je osvajao tri puta do sada.

