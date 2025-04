"Sine, tvoj Duda je jako bolestan, pitanje je dana": Srpskom košarkašu telefonom priznao da umire

Nekadašnji reprezentativac Srbije Ivan Paunić opisao je svoj posljednji razgovor sa Dušanom Dudom Ivkovićem

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji reprezentativac Srbije Ivan Paunić (38) zauvijek će pamtiti svoj posljednji razgovor sa Dušanom Dudom Ivkovićem, pokojnim trenerom pod kojim je 2009. osvojio srebro na Eurobasketu u Poljskoj.

U podkastu "Jao Mile", bivši internacionalac otkrio je da je 2021. godine pozvao telefonom Ivkovića da dođe na otvaranje terena u njegovu čast u Grockoj, ali je slavni Duda morao da mu se zahvali zbog bolesti.

"Mocart je tad zvao da se otvori teren sa mojim imenom, htio sam Dudu da pozovem tada kao počasnog gosta. Sjećam se da je jedva pričao telefonom. Rekao mi je: 'Sine, tvoj Duda je jako bolestan. Ti si to jako zaslužio, budi ponosan na to, ali stvarno ne mogu da dođem i pitanje je dana koliko ću još.' Bio sam jako srećan u tom trenutku, ali i jako tužan, jer čovjek koga jako cijeniš i poštuješ ne može da dođe zbog bolesti. Nije prošlo ni mjesec dana, on je preminuo. Čuo sam se sa njegovom suprugom Nenom. Volio sam ga jako, on je mene volio kao dijete koje je bilo uporno, vrijedno, radno... Bio sam na sahrani, a poslije sam se sa Dudinom suprugom Nenom posljednji put vidio na promociji njegove knjige 'Moj krst, moja priča'." rekao je Paunić.

Nekadašnji đak i prvotimac Partizana nikad neće zaboraviti sa koliko je poštovanja razgovarao sa Ivkovićem.

"Takvo poštovanje sam osjećao prema njemu da ustaneš kod kuće kada ti zazvoni telefon jer je te on poziva. Ne iz straha, nego iz poštovanja prema njemu. Da nije bilo njega, 90 odsto ovih stvari ne bi bilo."

"Duda Ivković nam svima promijenio karijere"

Paunić je veoma mlad ostvario uspjeh karijere kada je sa nacionalnim timom osvojio srebro na Eurobasketu 2009, upravo pod vođstvom Dušana Dude Ivkovića.

"Za nas je to bio neviđeni uspjeh, tad je prvi put bio doček ispred skupštine iako je bio srebro. Bili smo dočekani kao klinci šampioni, pokazali smo svima da u tom uzrastu od 22 godine možemo da pariramo NBA zvijezdama", rekao je Paunić.

"Taj osejćaj ispred Skupštine, izlazak na balkon, to nikad neću zaboraviti, to mi je jedna od najvećih medalja, sam taj balkon, 100.000 ljudi i beskrajno more ljudi koji su došli da nas pozdrave. Ako moram da izdvojim jedan trenutak, to je taj. Duda nam je svima živote promijenio. Savjetovao nas je i da nije bilo njega, sigurno mi mlađi ne bismo imali karijere kakve smo imali", dodao je on.

Paunić je završio karijeru 2023. godine u ruskom klubu Lokomotiva Kubanj, a igrao je i za Megu, Tofaš, Fuenlabradu, Budućnost, Virtus, Nižnji Novgorod, Aris , Vojvodinu...

Dušan Ivković preminuo je 2021. u 78. godini od edema pluća.