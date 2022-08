Haos u Formuli 1 - žestok sudar Hamiltona i Alonsa! Španac pobjesnio na snazi: "Kakav je on idiot!"

Incident u Belgiji, sudar Britanca i Španca na stazi Spa-Frankoršam!

Izvor: Profimedia

Haos na trci Formule 1 u Belgiji, gdje je dramatično pobijedio aktuelni šampion Maks Ferstapen, i to nakon što je počeo na 14. mjestu.

Odmah poslije starta borbe na stazi Spa-Frankošam, Luis Hamilton je pokušao da sa Mercedesom pretekne Fernandan Alonsa u bolidu Alpina. Britanac je bio preagresivan, izazvao je sudar i zbog toga je morao da odustane već u prvom krugu.

Španski as, nekadašnji šampion, bio je u tom trenutku drugi, nije dao Hamiltonu da ga pretekne. Poslije toga je vikao u slušalicu:

"Kakav idiot! Zatvorio me je sa spoljne strane. Imali smo sjajan start, ali on zna da vozi samo ako krene prvi."

Alonso je završio trku na petom mjestu, a prva dva su pripala tandemu Red Bula, jer je Serhio Perez završio iza Ferstapena. Treći je bio Karlos Sajnc iz Ferarija, a četvrti Džordž Rasel iz Mercedesa.

Sezona Formule 1 reaktivirana je poslije avgustovske pauze, a Ferstapen je trijumfovao iako je morao da krene sa 14. pozicije zbog promjene pogonske jedinice. Njegov rival u borbi za titulu, as Ferarija Šarla Lekler pao je na posljednje mjesto u toku trke zbog problema sa kočionim sistemom.Potom se probio do pete pozicije, ali je u pretposljednjem krugu morao u boks, što je Alonso iskoristio. Lekler ga je potom pretekao, ali je kažnjen pet sekundi zbog prebrzog ulaska u boks. To ga je koštalo plasmana i zato je završio na šestom mjestu, a Alonso peti.