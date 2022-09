"Novače, jako te volim" - Izraelac se rasplakao pred svima: Nije mogao da izdrži, a Đoković ga je odmah utješio!

Trebalo je da ovaj turnir bude prilika za Jonatana Erliha da se uz Novaka Đokovića oprosti od tenisa, ali povreda je ipak bila jača od njega.

Novak Đoković je stigao ove sedmice u Izrael, gdje ga u Tel Avivu očekuje učešće na ATP turniru iz serije 250. Srpski teniser je trebalo da učestvuje i u singlu i u dublu. U singlu će u četvrtak biti na terenu protiv Pabla Anduhara, ali je na kraju njegov meč u parovima u srijedu bio otkazan.

Đoković je trebalo da nastupi u tandemu sa Jonatanom Erlihom, 46-godišnjim Izraelcem s kojim je osvojio jedinu titulu u dublu u karijeri, a koji je želio da se pred svojom publikom oprosti od tenisa. Ipak, zbog Erlihove povrede to nije bilo moguće i u obraćanju javnosti, Izraelac je čak i zaplakao.

Đoković i Erlih su samo jednom nastupili zajedno u dublu i stigli su do titule u Kvinsu 2010. godine. Sada su željeli da obnove to partnerstvo u posebnom trenutku, ali Erlih ipak nije mogao da dobije priliku da odigra svoje posljednje mečeve u Tel Avivu. Zato su njih dvojica odlučili da izađu pred publiku i obrate se svima.

Nije Erlih mogao da izdrži, pa je još prije izlaska na teren zaplakao, dok ga je Đoković tješio i tapšao po leđima. Čak i po izlasku na teren, Erlihu su ponovo u jednom trenutku pošle suze.

"Prije svega, sjajno je što si došao u Izrael. Znam da si ovdje bio nekoliko puta, ali odavno. Svaki put kad dođeš ovdje, osjećaš se kao kod kuće. Ne znam, ali nekako Srbi i Izraelci uvijek imaju poseban odnos. U Srbiji sam se uvijek osjećao kao kod kuće i jedine moje titule na šljaci bile su u Beogradu. Svi znamo kako si izvanredan igrač, ali mnogi ne znaju kakva si ti ličnost. Ti si fantastičan čovjek i to je za mene još važnije. Mnogo ti hvala i cijenim vrijeme koje provedem s tobom i što mogu da te nazovem prijateljem. Uvijek smo imali sjajnu vezu, još od 2010. godine. I dalje imamo stopostotan učinak. Nadam se da ćeš imati sjajnu sedmicu ovdje. Jako te volim i želim da te vidim na terenu još mnogo puta i da ćeš srušiti još mnogo rekorda, jer to zaslužuješ", poručio je Erlih srpskoj zvijezdi, u prenosu "Sportkluba". Đoković je potom riješio da se lati mikrofona, a organizatori su očekivali i da kaže nešto na hebrejskom jeziku.

"Šalom... To je otprilike sve što znam na hebrejskom, nadam se da ću naučiti još riječi ove sedmice. Veliko je zadovoljstvo biti opet u Izraelu. Bio sam ovdje prije 15 godina, kada smo igrali Srbija i Izrael u Dejvis kupu. To je bila jedna od najboljih atmosfera koje sam osjetio u tenisu. Radovao sam se povratku ovdje poslije dosta vremena. Postoji posebno prijateljstvo Srba i Izraelaca tokom dugog niza godina. Nažalost nismo danas mogli da igramo, ali mislim da ne možemo da zaboravimo sve trenutke koje je ovaj čovjek donio izraelskom tenisu i sportu uopšte. On zaslužuje divljenje. Osvojili smo jedinu titulu kad smo jedini put igrali zajedno, u Kvinsu u Londonu. Joni, želim ti sve najbolje u narednom poglavlju tvog života. Znaš da sam tu, da ću uvijek biti tu i da ću biti srećan da pomognem izraelskom tenisu kako god mogu", rekao je Novak Đoković.

