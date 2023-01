Ako još jednom to uradi... Slavna teniserka prijetila Ruskinji zbog provokacije: Ma, ispisuj se sa koledža!

Mariji Sakari nije bilo po volji što je rivalka iz Rusije bila glasna i vikala u njenom smjeru poslije dobijenih poena, pa joj je zaprijetila supervizorom.

Izvor: Twitter/BenRothenberg/Screenshot

Grčka teniserka Marija Sakari uz mnogo muke došla je do trećeg kola Australijan opena pošto je poslije velikog preokreta savladala malo poznatu Dijanu Šnajder - 2:1 (3:6, 7:5, 6:3). U pitanju je mlada 18-godišnja teniserka iz Rusije, inače studentkinja američkog koledža, koja je napravila pravo malo iznenađenje u Australiji i nije joj tako mnogo nedostajalo da izbaci jednu od najboljih igračica na čitavom turniru.

Ipak, tokom meča je bila vrlo glasna i slavila je poene vikavši direktno na Sakari, zbog čega je krajem drugog seta teniserki iz Grčke "puk'o film" i direktno se obratila glavnom sudiji.

"Ako još jednom bude vikala prema meni... Samo još jednom!", bjesnila je Sakari sa podignutim prstom uvis, na šta joj je glavni sudija poručio da misli da to "nije upućeno njoj". To kao da je još više iznerviralo Grkinju: "Kako nije? Išla je prema meni. Ako još jednom to uradi ja ću zvati supervizora. Samo još jednom to da vidim", rekla je ona dok se Ruskinja povukla i nije smjela da se verbalno obračuna.

To ju je možda i uplašilo pošto je Sakari dobila iduća dva gema, samim tim i set, dok je i u odlučujućem trećem bila bolja i tako se plasirala u treću rundu gdje je čeka Džu iz Kine: "Tokom meča znam da budem pod naletom adrenalina, ali to kako neke teniserke slave poene, to nije u redu i nisam bila zadovoljna time. Ali, kao što znate, nije to više ponovila i to je bilo vrlo lijepo od nje, inače je odigrala sjajan meč i ima razoran forhend i servis. To dugo nisam vidjela kod mlade teniserke... Možda bi trebalo da napusti koledž i potpuno se posveti tenisu!", savjetovala je Sakari.

Pogledajte neprijatnu scenu sa Australijan opena i trenutak kada je Marija Sakari prijetila svojoj rivalki:

