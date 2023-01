Predsjedniku Balkanske biciklističke unije Vladimiru Kuvalji se drma stolica: Za mene je Kosovo Srbija i ostaće tako!

Zbog stava o Kosovu i podrške ruskim sportistima dovedena u pitanje funkcija predsjednika Balkanske biciklističke unije.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Predsjednik Balkanske biciklističke unije (BCU) Vladimir Kuvalja ogorčen je odlukom prvog čoveka Biciklističkog saveza Srbije Radomira Pavlovića da podrži prijedlog Albanije i samoproglašenog Kosova da ga smjene sa čela ove organizacije.

Kuvalja je kao predsjednik BCU donio odluku da samoproglašeno Kosovo ne može da se takmiči na šampionatima Balkana bez saglasnosti, prije svega Srbije, a onda i zemlje domaćina.

"Na taj način Srbija je imala veto, ako ona kaže da ne mogu učestvovati biciklisti iz samoproglašenog Kosova onda nisu ni mogli. Moj stav je da je Kosovo dio Srbije, i ja to podržavam bez obzira na sve okolnosti. Odluku smo donijeli prije svega jer je stav upravnog odbora da je Kosovo dio Srbije, a naravno zbog bezbjednosnih razloga. Srbin sam iz Republike Srpske i smatram da je na prvom mjestu zaštita nacionalnih interesa. Ipak, sada je jasno da postoje i oni koji ne misle kao ja", rekao je Kuvalja.

Zbog takvog stava priznaje da je očekivao reakciju predstavnika Albanije i samoproglašenog Kosova koji su i zatražili njegovu smjenu sa mjesta predsjednika Balkanske biciklističke unije.

"Ono što nije bilo očekivano jeste da im glavnu podršku pruži predsjednik Biciklističkog saveza Srbije, a lično znam da ni klubovi iz Srbije niti sportisti ne stoje iza toga. Smatram da je iznad svih naših interesa država Srbija, ali i Republika Srpska. Uvidio sam da je isti taj predsjednik Biciklističkog saveza zajedno sa svojim Upravnim odborom stavio trku oko samoproglašene države Kosovo u kalendar nastupa klubova iz Srbije i u kalendar Biciklističkog saveza Srbije. Ja to neću prihvatiti kao ni klubovi iz Srbije koji su se usprotivili takvoj odluci i jasno rekli da ne podržavaju taj stav, što mi je veoma drago. Ne samo klubovi nego i priznati sportisti iz Srbije, prije svega biciklisti, pa i ostali", podvukao je Kuvalja.

Poznat je i stav Kuvalje po pitanju ruskih sportista, kao i podrška koju je dao sportistima iz Rusije. Na pitanje, dali će ga stav vezan za Kosovo i podrška ruskim sportistima koštati pozicije u Balkanskoj, odgovorio je jasno.

"Stavove oko nacionalnih interesa neću mijenjati zbog pozicija, a pogotovo one koji se tiču nacionalnog interesa Srbije ili podrške sportistima koji su nepravedno pod sankcijama. Licemjerje zapada u bijelim rukavicama je prevršilo sve mjere. Stav Srbije i Republike Srpske je očuvanje nacionalnog interesa, kako na Kosovu, tako i Republici Srpskoj i to se ne može dovesti u pitanje od bilo koje organizacije, institucije ili pojedinca".

Osim njega u najužem rukovodstvu BCU još su Marko Počikljević koji obavlja funkciju generalnog sekretara, dok je Saša Gajičić član Upravnog odbora. Za sutra je zakazan sastanak na Kipru na kojem će oponenti sigurno pokušati da promene odnos snaga.

"Došao sam do saznanja da će organizovati neformalni sastanak na kojem će htjeti da ponište odluke koje su donesene u vezi sa samoproglašenim Kosovom i odluke kojima je legitimno izabran aktuelni Upravni odbor Balkanske biciklističke unije. Trenutno se od pet članova upravnog odbora Balkanske nalaze dvojac iz Srbije i generalni sekretar, sa dolaskom Kuvalje na čelo Balkanske, unija je procvjetala i doživjela svoje navjeće uspjehe, tim koji vodim je do sadajedan od najboljih i ponosan sam na to, ali vidim da će neki zarad sitnih interesa to pokušati da promijene", naglasio je Kuvalja.

(mondo.ba)