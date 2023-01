SUMRAK FAVORITA - da li je ovo prekretnica sezone? Lider žestoko kiksao, imamo promjenu na vrhu!

Štefan Kraft je svima pomrsio račune, a po prvi put ove sezone David Kubacki je podbacio!

Izvor: Profimedia

Odlično takmičenje ski skakača vidjeli smo u Kulm Miterdorfu - pravi sumrak favorita. Štefan Kraft je odnio pobjedu sa dva skoka od preko 230 metara, drugi je bio poljski veteran Pjotr Žila, a treći Slovenac Timi Zajc. Tek je na četvrtom mestu završio pobjednik Četiri skakaonice Halvor Egner Granerud, a do sada vodeći u generalnom plasmanu David Kubacki je zauzeo tek deveto mjesto.

Nije to bio jedini podbačaj, pošto je do skora njegov njajbliži pratilac Anže Lanišek nastavio sa lošim rezultatima i doskočio je tek do 12. mjesta, a Štefan Laje, Konstantin Šmid, Peter Prevc i Pijus Paške nisu stigli ni do bodova.

Granerud je sada preuzeo prvo mjesto u generalnom plasmanu sa 1.216 bodova, Kubacki je drugi sa 1.190, a Lanišek već mnogo zaostaje sa 961 bodom. Kraft se popeo na četvrto mjesto i sada je skupio 891 bod, dok su svi postali mnogo dalje.

Sve do sada, od početka sezone, Kubacki je bio lider i u jednom trenutku je djelovalo da je nezaustavljiv, ali sada je pao sa trona i pitanje je da li će imati snage da se vrati. Ipak sezona je tek na polovini...