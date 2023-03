Iz ljekarskog mantila do medalje za Srbiju! Elzan Bibić je munja iz "srpskog Sibira"

Možda do sada niste znali ko je Elzan Bibić, ali ovo je pravo vrijeme da naučite!

Čekala je Srbija Armina Sinančevića, Angelinu Topić i Ivanu Vuletu, mnogi su se nadali da bi i Milica Gradaščević mogla da dođe do medalje na Evropskom prvenstvu u dvorani u Istanbulu, a na kraju je iako to mnogi nisu očekivali medalju u Srbiju donio Elzan Bibić! Fantastični dugoprugaš bio je treći u trci na 3.000 metara i napravio je jedno od najvećih iznenađenja na prvenstvu:

"Mogu reći da je u jednoj ruci iznenađenje, ali opet i očekivano treće mjesto jer sam u samo finale ušao kao visokoplasirani trkač. Drago mi je da sam se uvrstio u najbolja u tri najbolja trkača na ovom prvenstvu s obzirom da je Jakov Ingebriksen izuzetno dobar, a Adam takođe, oni su jako iskusni. Ovom prilikom želim da pružim podršku svim ovim ljudima u Turskoj koje je zadesio ovaj težak period sa zemljotresom i dio ove trke poklanjam njima kao podršku. Ovo je medalja prije svega za mene, a onda i za moje ljude, za moj tim. Ovo je medalja za sve moje ljude, za moj grad Novi Pazar, za cijeli Pešter i nadam se da je ovo samo početak moje kolekcije sa velikih šampionata", istakao je Bibić poslije velikog uspjeha.

Ali, ko je ovaj 24-godišnjak sa Peštera koji je donio veliku radost Srbiji? Čovjeku koji trči na 1.500, 3.000 i 5.000 metara ovo je već šesta medalja za Srbiju, a njegov put do ovakvog uspjeha bio je zaista težak!

IZ BIJELOG MANTILA NA KROS!

Elzan Bibić je rođen u "srpskom Sibiru", selu od 100 ljudi na Pešteru! Selo se zove Karajukića Bunari, nalazi se na više od 1.000 metara nadmorske visine i tu je izmjerena najmanja temperatura ikada u Srbiji! Dolazi iz sportske porodice pošto je otac Murat igrao fudbal, a majka Fatima je odbojkašica i to mu je bio dodatni podsticaj da se bavi sportom. Ipak, atletika je došla sasvim slučajno! On je odabrao bijeli doktorski mantil, ali sudbina je htjela drugačije...

"To mi je bio dodatan podsticaj. Ja sam se sasvim slučajno našao u sportu.Trčao sam školski kros, tu me je i trener Rifat Ziljkić pronašao i uveo u svijet atletike. Pronašao me je na školskom krosu RTS-a u Novom Pazaru. Tu je Rifat iz svoje škole izdvojio nekoliko đaka među kojima sam bio i ja. Inače bio sam prva godina Srednje medicinske škole gdje je on profesor. I tako sam na njegovu inicijativu trčao kros i bio peti. Dan poslije ponudio mi je da treniram atletiku, što sam i prihvatio", ispričao je Elzan o svojim počecima.

OBORIO REKODR STAR 5 DECENIJA!

Izvor: Atletski savez Srbije

Čim je počeo da se bavi atletikom vidjelo se da je veliki talenat, ali je ovaj 24-godišnjak velikim radom uspijevao da ostvario i veliki napredak, pa je tako oborio rekord koji je stajao 49 godina! Legendarni Dane Korica je postavio rekord na 5.000 metara koji je stajao 49 godina sve dok ga u septembru 2020. godine nije oborio fantastični Elzan Bibić! U Ostravi je trčao 13:26,56 i tako bio za četiri i po sekunde bolji od vremena koje je postavio Korica u Helsinkiju 1976. godine!

"Fantastična trka za mene večeras, osjećam se odlično. Oborio sam rekord star 49 godina. Očekivao sam dobar rezultat jer sam došao spreman. Taktika je bila ostati u drugoj grupi koja je bila planirana da se kilometri vežu po 2:37, kada sam prošao prolazno vrijeme koje je nagovještavalo na četiri kilometra i osetio da mogu da pojačam, tu sam i osjetio da ‘imam’ državni", rekao je nakon što je oborio rekord za koji smo mislili da će zauvijek stajati!

ŠESTA MEDALJA, A BIĆE IH JOŠ!

Izvor: Profimedia

Sada je sa svojim trenerom Rifatom Zilkićem slavio svoju najveću medalju u karijeri, ali ne i prvu. Do sada je na Evropskom festivalu mladih 2015. godine uzeo zlato na 3.000 i srebro na 1.500 metara, naredne godine je na Evropskom šampionatu mladih uzeo zlato na 3.000 metara, a na Evropskom šampionatu za atletičare do 23 godine bio je bronzani na 1.500 metara. Ima i evropsku juniorsku bronzu u takmičenju koje ga je privuklo atletici u krosu! Ali, kako je i sam rekao, to nije kraj! Još će Evropa čuti za Elzana, munju iz srpskog Sibira!

