Haos u Formuli 1 - tri prekida, restart i momenat za istoriju! Drama u Australiji i pobjeda Ferstapena!

Nevjerovatna trka Formule 1 u Australiiji.

Ludilo na trci Formule 1 u Australiji, viđena su tri prekida, izlazak bezbjednosnog vozila, isticanje crvene zastave, restart trke zbog svega. Na kraju, pobjeda Maksa Ferstapena ispred Luisa Hamiltona i Fernanda Alonsa koji je zbog kazne Sainza na kraju ipak završio na podijumu.

Holanđanin iz Red Bula je tako prvi put u karijeri uspio da slavi na ovoj stazi i da upiše drugu pobjedu u sezoni i 37. u karijeri. Iza njega bio je Hamilton (Mercedes), pa Alonso (Aston Martin), a iza Španca ostali su Lens Strol (Aston Martin), Serhio Perez (Red Bul), Lando Noris (Meklaren), Niko Hulkenberg (Has), Oskar Pijastri (Meklaren), Žau Guaj (Alfa Romeo) i Juki Cunoda (Alfa Tauri).

Najveća drama dogodila se na dva kruga prije kraja, veliki broj vozača učestvovao je u haosu koji je nastao, to su uspjeli da izbjegnu Ferstapen i Hamilton. Uz to je Šarl Lekler (Ferari) drugi put odustao u tri trke ove sezone, ovog puta je izletio sa staze.

Onda je i Džordž Rasel (Mercedes) završio trku, jer mu se zapalio motor i zbog toga je bilo istaknuto virtuelno vozilo bezbjednosti, a onda je i Kevin Magnusen (Has) ostao bez točka i tada se dogodio još jedan prekid i treće nastavljanje trke. Karlos Sainz trebalo je trku da završi kao treći, ali je kažnjen sa pet sekundi, pa je Alonso završio na podijumu. Naredna trka vozi se u Azerbejdžanu 30. aprila.

Za skoro tri sata trke u Melburnu, vidjeli smo apsolutno sve i svjedočili smo najhaotičnijoj trci sezone koja je prekidana čak tri puta, dva puta je na stazi bilo vozilo bezbjednosti, dok je jednom istaknuto i "virtuelno", što su neke ekipe savršeno iskoristile, dok je drugima bila nepremostiva prepreka.

Incidenti su počeli još u trećoj krivini kada je Lekler (Ferari) završio u šljunku i nije mogao da se vrati na stazu, da bi incident Albona (Vilijamsa) u devetom krugu upropastio dobar start Rasela, u tom trenutku lidera trke.

Mercedes ga je pozvao na promjenu guma jer je bila istaknuta žuta zastava, da bi ubrzo poslije toga "pretvorena" u crvenu i njegov plan je propao. Na sve to, bolid mu se zapalio u 18. krugu, kada je već Ferstapen uspio da obiđe Hamiltona i do kraja je zadržao prednost.

Pravi haos uslijedio je na dva kruga do kraja trke kada je došlo do niza incidenata kada je došlo i do posljednjeg prestrojavanja vozila, što je posebno išlo na ruku Perezu, a nikako nije odgovaralo Saincu koji je završio van bodova.