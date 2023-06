To bi bio spektakl! Da li je moguć doček Novaka Đokovića u Banjaluci?

Đorđe Đoković, direktor "Srpska opena" u Banjaluci, podržao je ideju novinara da prvi reket svijeta poslije osvojenog 23. grend slema u karijeri proslavi uspjeh u gradu na Vrbasu.

Izvor: Profimedia

Iako Novak Đoković nije uspio da podigne pehar "Srpska opena" u Banjaluci, gdje je poražen od sunarodnika Dušana Lajovića, kasnijeg osvajača turnira, na Rolan Garosu je osvojio svoj 23. trofej na grend slem turnirima čime je definitivno potvrdio status najvećeg ikada u "bijelom sportu".

Upravo su to banjalučki novinari pitali Đorđa Đokovića o mogućnosti Novakovog dolaska na doček u Banjaluku kada stigne do te magične brojke 23.

"To je dobra ideja, a ja ću je prenijeti dalje. Ne sumnjam da će Novak dostići rekordan broj grend slem titula, nebitno da li će se to desiti na Rolan Garosu, US openu, Vimbldonu... Ima on još mnogo goriva u sebi, iako više voli električne automobile. Napunio je baterije, sad idemo dalje", kroz smijeh je rekao Novakov brat nakon eliminacije u Banjaluci.

Jasno je da Đorđe nije ništa obećao, niti da može da govori u ime svog brata, ali ne znamo da li je prenio ideju Novaku, niti šta je na nju odgovorio najbolji teniser u istoriji.

Jedno je sigurno, to bi bio neviđen spektakl u Banjaluci, koja je od samih početaka karijere navijala za Đokovića, što je potvrđeno i na samom banjalučkom turniru.