Alkaraz došao na Novakov trening! Prvi susret poslije "špijunskog skandala", evo kako je Đoković reagovao (FOTO)

Novak Đoković i Karlos Alkaraz pozdravili su se na "Terenu broj 1" uoči današnjih mečeva polufinala Vimbldona.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković od 14.30 igra polufinale Vimbldona protiv Janika Sinera, a na treningu na "Terenu broj 1" sreo se sa potencijalnim rivalom u finalu Karlosom Alkarazom. Španski teniser kasnije popodne igra protiv Medvedeva, a njegov trening bio je zakazan odmah poslije Đokovićevog, tako da je bilo neizbježno da će se dvojica najboljih igrača planete susresti.

Dok je Đoković lagano privodio trening kraju, na terenu su se pojavili Karlos Alkaraz, Felisijano Lopez i ostali članovi tima mladog asa, pa kada ih je Srbin primijetio - shvatio je da je to znak da se "skloni". Pošao je da ostavi reket u torbu, a sve vrijeme ga je pogledom pratio Alkaraz i kao da je razmišljao da li će mu se Đoković uopšte javiti nakon "špijunskog skandala" o kome se pričalo prethodnih dana.

Otac španskog tenisera snimao je trening Novaka Đokovića, kome se nije dopalo takvo narušavanje privatnosti što je javno zamjerio Alkarazu, pa je posle toga "palo" i nemušto objašnjenje. Alkaraz je na konferenciji za medije potvrdio da je njegov otac to uradio, ali da ne vidi nikakav problem u tome jer ima "puno snimaka o Đokoviću".

Novak nije to uzeo za zlo Karlitosu, tako da mu je prišao i pozdravio se srdačno sa njim, kao i sa ostalim članovima tima, da bi potom okrenuo leđa i počeo da priča sa svojim ljudima. Ubrzo potom Novak Đoković je napustio "Teren broj 1" i posvetio se naravno mentalnoj pripremi za meč protiv Janika Sinera, dok o Karlosu Alkarazu ima još vremena da se razmišlja do nedjelje. Naravno, pod uslovom da obojica dođu do finala...

Pogledajte kako je izgledao susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza poslije "špijunskog skandala":

