Ovo je najveća senzacija ikad - pao rekord VImbldona: Čehinja uradila nemoguće, ona je "najgora" koja je podigla pehar!

Marketa Vondrušova je na turnir stigla kao autsajder, a sa njega ide kao legenda, kao teniserka o čijoj će se pobjedi pričati godinama, decenijama...

Marketa Vondrušova napravila je najveću senzaciju u istoriji Vimbldona. Ne, to nije nečije subjektivno mišljenje već statistički podatak, pošto je pobjedom nad Ons Žaber6:4, 6:4 u finalu postala najslabije rangirana teniserka koja je ikada osvajala ovaj turnir.

Do sada je taj rekord držala Amerikanka Venus Vilijams koja je 2007. godine bila 31. kada je osvojila VImbldon. Ona je 2005. napravila takođe veliko iznenađenje kada je pehar digla kao 15. teniserka svijeta, a Elena Ribakina je takođe iznenadila prošle godine pošto je na londonskoj travi uzela trofej kao 23. na svijetu.

Ipak, Marketa je sve nadmašila jer je sada došla do pobjede na Vimbldonu kao 42. teniserka svijeta. Nikada neko tako nisko rangiran nije došao ni blizu pehara, ali to je sada uspjelo sjajnoj Marketi koja nastavlja veliku tradiciju češkog ćenskog tenisa. Naravno već od sutra je čeka ogroman napredak, pa će nakon ove titule prvi put u karijeri ući u Top 10 i zauzeće upravo to deseto mjesto.

