Hiljade poruka mržnje zbog smrti na terenu: Oglasili se očevici

Nakon smrti Adama Džonsona igrač protivničkog tima se našao na udaru stotina navijača koji su mu pretili, vređali ga...

Izvor: BRUCE BENNETT / Getty images / Profimedia

Tragedija koja se desila na hokejaškom meču u Engleskoj ne prestaje da donosi loše vijesti. Nakon što je jedan od igrača Šefild Stilersa klizaljkom slučajno posjekao po vratu 29-godišnjeg Adama Džonsona, nesrećni sportista je preminuo u bolnici.

Sada i igrač koji je povredio Džonsona prolazi kroz pakao, jer se saznalo ko je u pitanju. Na društvenim mrežama su profili Meta Petigrua zasuti prijetnjama i komentarima punim mržnje.

"To je bila situacija sa vjerovatnoćom jedan u milion! Vjerovatno se to nikada više neće desiti, bilo je to potpuno nevjerovatan incident. On je bio apsolutno potresen smrću protivnika i nije kriv. Strašne prijetnje moraju da stanu", rekla je jedna od navijačica koje su vidjele incident.

Ova utakmica se odigrala u okviru britanskog čelendž kupa i to pred 8.000 navijača, koji su potreseni onim što su vidjeli odmah napustili tribine, mnogi u suzama.