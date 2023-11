Nemanja Majdov postao prvak Evrope, pa zaplakao zbog srpske himne! (VIDEO)

Sve je bacio na pod srpski snagator, ali kada je krenula himna Srbije Nemanja Majdov nije mogao da zadrži emocije.

Izvor: X/@majdovjudo1st

Nemanja Majdov je postao šampion Evrope u džudou u kategoriji do 90 kilograma, a sada se i okitio medaljom koju je zaslužio! Na prvenstvu Starog kontinenta u francuskom Monpeljeu je zablistao, a sada smo vidjeli i suze u očima velikog sportiste.

Srpski tim je na ovom prvenstvu imao 14 članova, a najviše je dogurao upravo Nemanja koji je ovo zlato dodao onome iz 2017. godine kada je postao šampion sveta u Budimpešti. Sada je na svom tviter profilu podijelio snimak ceremonije dodjele medalja gdje se vidi kako plače uz "Bože pravde" i napisao:

"Srbija je vječna dok su joj djeca vjerna! Bože pravde - Monpelje 2023. Prije šest godina sam postao prvak svijeta, sada sam postao prvak Evrope. U mom sportu status prvaka Evrope i svijeta je ogroman i nije baš toliko čest. Hvala Gospodu na svemu" napisao je on. Uživajte:

Srbija je vjecna dok su joj djeca vjerna.

Boze Pravde - Montpellier 2023



Pre 6 godina sam postao prvak Svijeta, sada sam postao prvak Evrope.

U mom sportu status Prvaka Evrope i Svijeta je ogroman, i nije bas toliko cest.



Hvala Gospodu na svemu☦️pic.twitter.com/xn3lYaucCH — Nemanja Majdov (@majdovjudo1st)November 8, 2023

Do sada je Majdovu dva puta izmicalo ovo zlato jer je uspijevao u dva navrata da dođe do finala gdje je gubio, a na Olimpijskim igrama u Tokiju je imao razočaravajući rezultat kada je eliminisan od kasnijeg finaliste Eduarda Tripela.

On je do ovog vikenda dva puta bio vicešampion Evrope, a na Olimpijskim igrama 2021. u Tokiju doživio je ranu eliminaciju i nije imao sreće pri žrijebu da naleti odmah na Nijemca Eduarda Tripela, koji je u finalu tijesno izgubio od Gruzijca Laše Bekaurija. Nadamo se da će dogodine u Parizu biti i više sreće i bolji rezultat za srpskog džudistu - ovaj uspjeh u Monpeljeu je to nagovijestio. Sada djeluje da tempira formu za naredne Olimpijske igre.