Neka si 100 puta šampion Formule 1! Maks Ferstapen sve platio, pa doživio poniženje: "Još si mali!"

Maks Ferstapen htio da isproba moćni automobil, pa mu objasnili da to ne ide tako.

Izvor: ANP / ddp USA / Profimedia

Najbolji vozač na svijetu Maks Ferstapen (26), inače trostruki uzastopni šampion Formule 1, odlučio je da s porodicom i prijateljima provede božićne i novogodišnje praznike u Portugalu, međutim pola onoga što je zamislio je propalo. Ferstapen je angažovao tri privatna aviona s kojima je sletio u Algarve i plan je bio da ih sve dočekaju luksuzni automobili, ali to se na kraju nije desilo zbog bizarnog razloga.

Iako je iznajmio poznatu stazu "Algarve" i rezervisao unaprijed dvadesetak automobila, kada je došao da ih preuzme - sačekalo ga je neprijatno iznenađenje. Službenica rent-a-car agencije "Sixt" mu je objasnila da ne može da preuzme automobil Mercedes AMG GT, iako nije zauzet...

O čemu se radi? Polisa osiguranja na ovaj luksuzni model automobila (cijena oko 250.000 evra) propisuje da vozač koji upravlja njime mora da ima najmanje 30 godina. To će Maks Ferstapen ispuniti tek 2027. godine, a propisi su propisi - nije pomoglo čak ni to što je u pitanju najbolji vozač na svijetu. Pokušao je to Maks da objasni svima u agenciji, ali uzalud je bilo - propisi su propisi, pa nek ste "sto puta šampioni Formule 1".

"Naši radnici u Portugalu samo su se pridržavali pravila koja pišu u osiguranju pomenutog modela. Kako bismo izašlo u susret našem klijentu Ferstapenu, dali smo mu samo drugi vrhunski model", objašnjeno je i rečeno da oni "nemaju nikakve sumnje u njegove vozačke vještine i iskustvo na tako ozbiljnim automobilima".

Na kraju, Ferstapen je izabrao BMW serije 5 za uživanje na pomenutoj stazi u Portugalu, a za Mercedes AMG GT će morati da se strpi još tri godine. U pitanju je jedan od najluksuznijih i najjačih modela ovog proizvođača (ima 639 "konja", a od 0 do 100 stiže za samo 3,2 sekunde). Vjerovatno ste ga primijetili i na stazi Formule 1 kada je bio korišćen i kao vozilo bezbjednosti tokom trka.

BONUS VIDEO: