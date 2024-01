Kako je "početak nove ere" od Đokovića napravio zvijer?

Od kada je Karlos Alkaraz pobijedio Novaka Đokovića u finalu Vimbldona i "počeo novu eru", nije osvojio više ništa. Za razliku od Đokovića koji je osvojio sve.

Izvor: Profimedia/IMAGO / imago sportfotodienst

Uoči početka Australijan opena mnogi su ocjenjivali da je Karlos Alkaraz glavni kandidat za šampionsku titulu, ponovo potcijenivši najboljeg svih vremena Novaka Đokovića. Tako je bilo i prošle godine kada je Alkaraz napravio iznenađenje na Vimbldonu tako što je u finalu pobijedio upravo Đokovića, nakon čega su se svi utrkivali da pričaju o "početku nove ere" u tenisu, međutim malo je reći da su potrčali pred rudu...

Marketinška kampanja američke kompanije "Najki", u kojoj su objavili da počinje Alkarazova era uz riječi: "Ne pripadaj jednoj eri, započni svoju", obila se o glavu i teniseru. Tako je Alkaraz učešće na Australijan openu završio već u četvrtfinalu gdje ga je čak ubjedljivo pobijedio Aleksander Zverev (3:1), dok Novak Đoković u petak protiv Janika Sinera igra za novo finale u Melburnu.

"Četvrtfinale Grend slem turnira nije ono što sam očekivao, ali, nije ovo loš rezultat. Drago mi je da sam uspio da se vratim u trećem setu, međutim bilo je baš nezgodno na startu četvrtog. Nisam održao isti nivo igre. Imao sam šanse, našao sam način da riterniram servis, ali to nije bilo dovoljno. Nisam iskoristio svoje šanse, mnogo uspona i padova je bilo danas, nisam dobro servirao", rekao je Španac poslije poraza i potom dodao ono što svi znaju, ali je "Najki" htio da unovči prerano: "Niko nije savršen, ja imam tek 20 godina. Moram da napredujem. To je dobro, to što imam stvari na kojima treba da radim. Nekad sam imao još više uspona i padova nego što imam danas, u budućnosti želim to da popravim".

Since the Alcaraz era began, Carlos Alcaraz has played 8 events and won 0 titles.https://t.co/WO8bMbJwEM — Tennis Puneet (@TennisPuneet)January 24, 2024



Da li je titula na Vimbldonu previše "uzela" Alkarazu ili pritisak koji je posle toga uslijedio? Vjerovali ili ne, ali od tog 16. jula 2023. godine Alkaraz je učestvovao na osam turnira i ni na jednom nije mogao do titule. Za nekoga ko je "počeo" novu eru, to je prilično tragičan podatak.

Vidi opis Kako je "početak nove ere" od Đokovića napravio zvijer? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: FoNet/AP/Andy Wong Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: FoNet/AP/Alessandra Tarantino Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: FoNet/AP/Andy Wong Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: FoNet/AP/Louise Delmotte Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: FoNet/AP/Andy Wong Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: FoNet/AP/Andy Wong Br. slika: 16 16 / 16

Alkaraz je poslije Vimbldona ispao u četvrtfinalu Toronta, potom ga je Đoković srušio u finalu Sinsinatija, a gubio je i polufinala US Opena (Medvedev) i Pekinga (Siner), da bi ga u Šangaju već u četvrtoj rundi pobedio Dimitrov. Takođe, ispao je u drugom kolu mastersa u Parizu, a onda na završnom mastersu u Torinu doživio poraz od Zvereva, pa od Đokovića u polufinalu, kada ga je srpski as razbio (6:3, 6:2).

Ni nova sezona nije idealno počela, pošto je nakon pobjeda nad Gaskeom, Sonegom, Jungčengom i Kecmanovićem, zakazao na prvom ozbiljnom izazovu - protiv Zvereva koji sada polako ima i psihološku prednost na njim i vodi 5:3 u međusobnim duelima. Utisak je da je "kampanja" Alkarazovog PR tima i njegovih sponzora pomalo i počela da iritira njegove protivnike, posebno onu generaciju tenisera koja je između njega i Đokovića. Tako su protiv Alkaraza najviše "naoštreni" Zverev, Cicipas i Medvedev, čije postojanje kao da se ignoriše i zaboravlja se da se tenis igrao i prije nego što se pojavio teniser iz Mursije.

Dodajmo i to da je od početka "Karlitosove ere" Novak Đoković osvajao Sinsinati, US Open, Pariz i završni masters u Torinu, dok je na putu da to uradi i na Australijan openu. Do 12. grend slema u Melburnu, ujedno 25. u karijeri, dijele ga još dva meča - prvo protiv Sinera u nezgodnom terminu u petak, a onda ako pobijedi i protiv Zvereva ili Medvedeva u nedjelju.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!