Rus se vratio iz mrtvih! Epski preokret Danila Medvedeva za plasman u finale Australijan opena!

Danil Medvedev ostvario jednu od najvećih pobjeda i nanio Saši Zverevu sigurno najbolniji poraz u karijeri.

Izvor: James Gourley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u finale Australijan opena pobjedom protiv Nijemca Aleksandera Zvereva, 3:2 u setovima. Iako je Zverev vodio 2:0 i imao dva taj-brejka da pobijedi, Medvedev je napravio veliki preokret, kakav Novak Đoković nekoliko sati ranije nije bio u stanju da napravi protiv Janika Sinera. Zato će Rus i Italijan u nedjelju igrati za titulu!

Iako je bio suočen sa porazom i iako je protiv sebe imao razigranog Zvereva, Medvedev je još jednom pokazao da je bolji od njega i ušao je u svoje četvrto grend-slem finale, u kojem će igrati za drugu titulu. Prethodnu je osvojio na US Openu 2021, dok je uz to gubio u finalima Australijan opena 2021. i 2022. godine. Da li će biti treća sreća za trećeg igrača svoketa? Sigurno je spreman za to!

"Bilo je dosta teško, bio je izuzetno dobar u prvom i drugom setu, ali srećom od trećeg smo krenuli ispočetka. Borio sam se, došao do taj brejka i ostvario pobjedu. Ponosan sam na sebe. U trećem setu sam bio fizički malo slabiji i više nisam mogao da se borim za duge poene, pa sam probao da nađem druga rješenja ako to ne uspijeva. Počeo sam i bolje da serviram, da bolje utičem na njegov servis...", rekao je Medvedev poslije meča.

Zverev će sigurno teško zaboraviti ovaj meč, a vjerovatno nikad. Doživio je 12. poraz od Medvedeva u 19 međusobnih mečeva, a nevjerovatno zvuči da je u posljednje četiri godine njihov skor 11-2 za Rusa.

Na putu ka svom trećem finalu u Melburnu, Medvedev je pobijedio francuskog kvalifikanta Terensa Atmana, Finca Emila Rusuvuorija, Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima, Portugalca Nuna Borhesam, Poljaka Huberta Hurkača i danas protiv Nijemca Zvereva. Učestvuje na turniru kao treći nosilac i pobjedom je zakazao finale koje je malo ko očekivao - bez Novaka Đokovića i bez Karlosa Alkaraza!

Šampioni Australijan opena u posljednjih 20 godina:

2004 Rodžer Federer

2005 Marat Safin

2006 Rodžer Federer

2007 Rodžer Federer

2008 Novak Đoković

2009 Rafael Nadal

2010 Rodžer Federer

2011 Novak Đoković

2012 Novak Đoković

2013 Novak Đoković

2014 Sten Vavrinka

2015 Novak Đoković

2016 Novak Đoković

2017 Rodžer Federer

2018 Rodžer Federer

2019 Novak Đoković

2020 Novak Đoković

2021 Novak Đoković

2022 Rafael Nadal

2023 Novak Đoković

2024 - Siner/Medvedev