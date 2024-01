Pokušao da opljačka djevojku, ali se debelo prevario: Bivša UFC takmičarka je nasilnika urnisala od batina (FOTO)

Batine koje napadač nikad nije zaboravio i teško da je poslije toga opet pokušao da se bavi kriminalom.

Izvor: Instagram/polyanaviana

Brazilka Polijana Vijana (31), UFC borac, pretukla je jednom prilikom muškarca koji je pokušao da je opljačka lažnim pištoljem ispred stana. Namjerio je da joj ukrade telefon, a ona ga je udarila, zadržala i tako sačekala policiju, a nije bila gonjena zbog toga što ga je pretukla jer je to bila samoodbrana.

Hrabra Vijana, koja je u profesionalnoj karijeri pobijedila u 13 borbi, a izgubila u tri, spremna je dočekala pljačkaša. On je na ulici pred njenim domom pokušao da je prevari da izvuče telefon jer je prethodno pitao koliko je sati. Ona je telefon izvadila i vratila u terbu, poslije čega ju je napao, ali ga je Brazilka odmah savladala - udarcem rukom, pa nogom. Prijetio joj je lažnim pištoljem, na koji se nije obazirala previše.

"Kada sam ga prvi put vidjela, sjeo je do mene, pitao me za vrijeme i nije htio da se skloni. Sklonila sam telefon, a onda je rekao 'Daj mi mobilni i ne pokušavaj da reaguješ, jer sam naoružan'. Tada je stavio ruku na pištolj, ali sam shvatila da je premekan i da nije pravi. Bio mi je zaista blizu. Pomislila sam 'Ako je to pištolj, neće imati vremena da ga izvuče', pa sam ustala, zadala mu dva udarca i šutnula ga. Pao je, a onda sam ga uhvatila u 'kragnu' i sjela sam na isto mjesto na kojem sam bila i do tada. Rekla sam mu 'E, sada ćemo sačekati policiju'".

Vijana je bila u redu, a muškarac koga je pretukla bio je u strahu da ne dobije još batina dok dođe policija. "Poslije toga nije reagovao. Rekao mi je da ga pustim, pravdao se da je 'samo pitao koliko je sati', a odgovorila sam mu 'Malo sutra si pitao koliko je sati'. Vidio je koliko sam bila ljuta. Rekla sam da neću da ga pustim i da ću pozvati policiju. Onda mi je rekao 'Zovi onda policiju', a to je kazao jer je bilo uplašen da ću ga još više prebiti". Ovo je neustrašiva Brazilka, Polijana Vijana:

Izvršni direktor organizacije UFC Dejna Vajt podijelio je ovu priču na društvenim mrežama i oduševila ga je. "Lijevo je Polijana, a desno je tip koji je pokušao da je opljačka. Je*eno loša ideja". Fotografija njegovog lica je uznemirujuća.

Izvor: X/danawhite/Printscreen