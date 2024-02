Novak je samo jednom u karijeri dao ovakav intervju: Ljut spustio glavu, nastala smrtna tišina

Iako je Novak Đoković uvijek dostupan medijima, postoje trenuci kada mu nije do priče ni poslije pobjede. Možda i jedini put se to desilo prije godinu dana na Australijan openu kada su ga iznervirale dvije stvari.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Novak Đoković je gotovo uvijek dostupan medijima, godišnje daje stotine i stotine izjava, više desetine intervjua, međutim postoje trenuci kada ni njemu nije do priče. Dešavalo se to poslije bolnih poraza, kada mu nije ni do čega nego samo da se istušira i "pobjegne" odatle, međutim jedna od rijetkih ovakvih situacija dogodila mu se i poslije pobjede i to prije godinu dana na Australijan openu, njegovom najuspješnijem turniru.

Bilo je to poslije pobjede nad Encom Kuakom za plasman u treće kolo turnira i to uz nekoliko "problemčića". Đoković je slavio 3:1 i to tako što je u tri dobijena seta izgubio samo tri gema (6:1, 6:2, 6:0), da bi u najslabijem drugom setu "pao" u taj-brejku, kada su počeli da se javljaju neočekivani problemi sa povredom. Ali, nije to bila jedina stvar koja ga je mučila...

Novak Đoković se od početka meča nervirao zbog jednog navijača, za koga je sudiji rekao da je "mrtav pijan", pa je zato vrlo neraspoložen dao intervju na terenu "Rod Lejver arene". Ni na koji način novinar nije uspijevao da ga oraspoloži, da od njega dobije osmijeh ili pozitivnu reakciju, sve je bilo uzalud pošto je Đoković na ovaj način želio da pošalje jasnu poruku svima onima koji na mečeve dolaze pod uticajem alkohola i vrijeđaju ga.

Đoković je djelovao iscrpljeno, pa je samo oborio glavu i mrzovoljno je odgovorio sa nekoliko riječi o pobjedi nad Kuakom, kao da je jedva čekao da se sve završi. Čak ga nije oraspoložilo ni što mu je neko sa tribina u toku intervjua izjavljivao ljubav, toliko je bio ogorčen.

"Mnogo toga se desilo večeras, Enco Kuako je zaslužio poštovanje za sve večeras, posebno u drugom setu. Obojica smo uzeli medicinski tajm-aut i imali smo problema. Volim da igram noćne termine i hajde da nastavimo dalje. Sve je to očekivano kada dođete na teren i kada ste favorit, naravno da će neko ko je tu prvi put da proba sve, da rizikuje... Mogao sam u drugom setu da dobijem, ali je produžio meč. Nije to bio meč u kome je sve išlo idealno za mene. Mnogo puta sam bio u ovakvoj sitauciji u karijeri i znam šta treba da uradim", rekao je Đoković uz nepromjenljen izraz lica.

Novak Đoković intervju Kuako Izvor: Youtube/Australian Open TV

Dobro je poznato da je Đoković imao ogromne probleme sa povredom na Australijan openu u 2023. godini, nije trenirao na slobodne dane, ali nije izgubio niti jedan set od tog protiv Kuakoa. Izbacivao je potom Dimitrova, pa De Minora, Andreja Rubljova, Tomija Pola i za kraj je nadigrao Stefanosa Cicipasa za novi grend slem u svojoj riznici.

Izvor: Instagram/DjokerNole

Trenutno ih ima 24, a sada je vrijeme da "popravi" svoj rekord po broju osvojenih mastersa. Ima ih 40 u sopstvenoj kolekciji, a početkom marta učestovaće na dva. Prvo će "napasti" Indijan vels na kome nije igrao pet godina i na kome je do sada pet puta trijumfovao, ali posljednji put 2016. godine, dok dugo nije bio ni u Majamiju zbog dobro poznate zabrane. I na tom turniru ima šest titula, a posebno impresivno je da je čak četiri puta u istoj sezoni osvajao oba turnira - takozvani "Sanšajn dabl". I to niko drugi nije uspio u istoriji sem njega...

(MONDO - M.V.)