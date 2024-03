Jubilarna pobjeda Borca m:tel: "Plus 17" u Čapljini!

Rukometaši banjalučkog Borca m:tel zabilježili su 10. pobjedu u šampionatu Bosne i Hercegovine.

U okviru 17. kola Premijer lige BiH, izabranici Irfana Smajlagića su u subotu slavili u Čapljini i poslije dva meča se vratili na pobjednički kolosijek.

ČAPLJINA - BORAC 17:34 (8:12)

Već poslije prvih 30 minuta, koje su Banjalučani riješili u svoju korist sa četiri gola razlike, bila je evidentna razlika u kvalitetu u odnosu na hercegovačku ekipu, pa je bilo prilično jasno da će crveno-plavi osvojiti nove bodove u gostima.

U nastavku je prednost gostiju nastavila da raste i već poslije sedam minuta je iznosila "plus sedam" (11:18), koju su održavali rutinski a onda deset minuta prije kraja drugog poluvremena otišli i na dvocifrenu razliku (15:25).

Iako je bilo jasno da će Borac stići do pobjede i da je razlika nedostižna, domaći rukometaši su pokušali barem da ublaže poraz, ali nisu uspjeli jer su crveno-plavi kažnjavali njihove greške u napadu i na kraju stigli do ubjedljivih "plus 17".

Na ruku Banjalučana išao je i poraz Gračanice na svom terenu od trebinjskog Leotara (26:28). Do trijumfa su trebinjsku ekipu vodili Vladimir Stanković sa 16 golova i golman Knežević sa 20 odbrana. Kod Gračanlija, prvo ime bio je Omer Mehmedović sa osam pogodaka.

REZULTATI

Konjuh - Krivaja 29:28

Čapljina - Borac

Gračanica - Leotar 26:28

Sloga Doboj - Vogošća 27:22

Goražde - Hercegovina

Poredak: Izviđač 26, Gračanica (-1) 22, Borac m:tel 22, Vogošća 19, Leotar 18, Sloboda 17...