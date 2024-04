Novak posvetio pobjedu provokatorima! Srbin priznao da se mučio: Ne tražim problem, ali ako to rade...

Novak Đoković se oglasio poslije trijumfa nad Lorencom Muzetijem.

Novak Đoković mučio se u trećem kolu Monte Karla, ali je na kraju uspio da se izvuče i pobijedi Lorenca Muzetija (7:5, 6:3). Mnogo problema imao je u prvom setu, bilo je 3:1 za Italijana i imao je brejk loptu. Ali, Novak je uspio da se "probudi" i da se vrati u meč. Veliku ulogu u tome imala je publika koja je u jednom momentu isprovocirala srpskog asa.

Upravo je njima posvetio pobjedu, postavio je fotografiju na kojoj diriguje i napisao je "Posvećujem pobjedu orkestru". Jasna aluzija. Na neki način može i da im se zahvali. Upravo je njihova reakcija pokrenula čuveni srpski inat i natjerala Novaka da nađe rješenje i da preokrene meč.

Upravo je to bila jedna od glavnih tema na konferenciji za medije poslije meča. "Pokušavam da transformišem tu energiju u nešto što je za mene konstruktivno. Ne tražim problem sa publikom, ne izlazim tamo u stilu 'hajde, zviždite mi i onda ću da igram bolje'. Nije to taj mentalitet, ali ako ljudi počnu da reaguju na određen način koji smatram da ne zaslužujem, onda uzvraćam reakcijom. Odrastao sam sa takvim mentalitetom da ako ti neko radi nešto, onda treba da se odbraniš", rekao je Novak.

Zanimalo je medije i da li to znači da postaje fokusiraniji kada se tako nešto dogodi.

"Zavisi. Ponekad imam veću koncentraciju, ponekad sam opušteniji, jer na terenu ima mnogo tenzije. Do tog momenta i tog gema je Muzeti bio bolji igrač. Ja se nisam osjećao komforno, on je dominirao. Rekao bih da je to došlo u pravom momentu za mene. To je jedna od onih stvari koja te na neki način malo opusti, nasmije i onda kao dirigent koji diriguje orkestru. Znate na šta mislim, upalilo je", zaključio je Đoković sa osmijehom.

I dedicate this victory to the orchestra.#RolexMonteCarloMasterspic.twitter.com/iLgG4HGTmj — Novak Djokovic (@DjokerNole)April 11, 2024

