Novak Đoković dao je izjavu poslije pobjede u Monte Karlu.

Izvor: Felice Calabrò / PA Images / Profimedia

Novak Đoković uspio je da završi posao i pobijedi Lorenca Muzetija u trećem kolu Monte Karla - 7:5, 6:3. Uspio je i da se revanšira Italijanu za poraz na istom terenu prošle godine i da zakaže duel sa Aleksom de Minorom u četvrtfinalu takmičenja. Nije bio ni blizu svog najboljeg nivoa.

Gubio je u prvom setu sa 3:1 i suočavao se sa brejk loptom. Našao je način da se izvuče i da osvoji taj set. "Bila je mala razmjena sa publikom na 4:3, malo smo razmijenili riječi, onda sam došao do momentuma, on je malo spustio nivo, igrao je odlično, tjerao me da trčim prije toga. Ovo je šljaka i stvari mogu brzo da se okrenu, brejk prednosti nije neka velika prednost. Vidjeli ste rolerkoster u drugom setu. Drago mi je što sam ostao čvrst i što se to isplatilo."

Na konstataciju novinara da je "morao da pati na terenu" se odmah nasmijao. "Zadovoljstvo je i u mučenju izgleda, zato igram tenis."

Vidi opis "Razmijenio sam par riječi sa publikom, pa proigrao!" Đoković nasmijan poslije drame: Zadovoljstvo je u mučenju! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Felice Calabrò / PA Images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Chryslene Caillaud / Panoramic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Usledila je konstatacija i da je igrao samo na dva turnira ove sezone i pitao ga šta je potrebno da dođe do najvišeg nivoa.

"I dalje nisam na najvišem nivou, imao sam veliki test protiv sjajnog tenisera koji igra sjajno na šljaci. Izgubio sam od njega ovdje prošle sezone. Slični su uslovi bili i ovog puta. Bilo mi je to u glavi kad sam pretrpio brejk u drugom setu, pomislio sam da može da se ponovi isto. Uspio sam da prođem kroz taj izazov", zaključio je Đoković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!