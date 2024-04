Novaku su mnogi igrači okrenuli leđa! On je bio uz Đokovića kad je deportovan: "Bilo je uplašen"

Federiko Korija otkrio je detalje sa Australijan opena 2022. godine kada je Novak Đoković deportovan.

Novak Đoković prošao je kroz mnogo toga, kako na terenu, tako i van njega. Pamte svi šta se dogodilo 2022. godine u Australiji kada je najbolji teniser planete deportovan. Politika je bila jača i Srbin je morao da napusti zemlju, nije mu bilo dozvoljeno da igra na prvom grend slemu sezone.

U tom periodu bio je smješten u izolaciju, tretiran kao da je kriminalac. Prvu tužbu je dobio, vratio se na treninge i nadao se da će igrati na Australijan openu. Onda je uslijedila druga tužba koja nije završena u njegovu korist. Jedan od malobrojnih igrača koji je tada bio na njegovoj strani bio je Federiko Korija.

Argentinski teniser tada je trenirao sa njim. "Bio je veoma uplašen, bio je u baš lošem momentu. Nadao se da će mu biti dozvoljeno da igra. Znate kako se ta priča završila. Mnogi igrači su mu tada okrenuli leđa ili se nisu složili sa tim što je on uradio. Morao sam u jednom momentu treninga da mu kažem da prestane da trči, imao je dosta energije, a ja sam htio da umrem", rekao je Korija za "Claytennis".

Otkrio je još neke detalje iz tog perioda. "Moj tadašnji trener mu je pisao i onda smo dogovorili trening. Kod najboljih igrača to se bolje organizuje. U tom periodu sve je bilo dan za dan. Kada se pojavila opcija, nisam oklijevao ni sekund. Nole se šalio sa mnom kako sam ja u sobi sa terasom i da on nema terasu."

Ne krije Argentinac da se divi Novaku. "Mislim da je on vidio snimak na kom sam rekao da mi je omiljeni igrač. Igrali smo u Srbiji 2021. godine i pobijedio je (6:1, 6:0), tražio sam mu fotografiju poslije tog meča. On se odlično slaže sa svima i u svlačionici, ali ne mogu da kažem ništa loše ni protiv Nadala, Alkaraza, Zvereva, Rubljova. Novak je najbolji igrač u istoriji."

Poslije tog meča u Beogradu je Nik Kirjos otvoreno prozivao Federika i istakao da je "sramota da moli za sliku poslije ubjedljivog poraza". "Vidio sam taj komentar i volio bih da sam imao priliku da mu ispričam svoju priču i odakle sam došao i šta sam sve prošao. Koliko puta sam odustao od tenisa i šta se sve desilo. Da je to čuo, onda bi razumio koliko mi je značilo što sam igrao protiv najboljeg igrača u istoriji baš u Srbiji. Naravno da sam želio bolji rezultat."

Na kraju intervjua prokomentarisao je i uvredljive poruke koje dobija na društvenm mrežama. "Ne čitam i ne otvaram poruke na društvenim mrežama, jer su to sve kladioničari koji me vrijeđaju bez obzira na to da li dobijem ili izgubim. To su ljudi koji ti u jednom momentu zahvaljuju i vole te, pa ti u narednom trenutku prijete i žele smrt tebi i porodici", zaključio je Korija.

