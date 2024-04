Sadam donio medalju Srbiji! Velika pobjeda na Evropskom prvenstvu, godinama je prolivao znoj za nju!

Veliki uspjeh srpskog boksa na Evropskom prvenstvu u hali "Aleksandar Nikolić" u Beogradu

Izvor: MN PRESS

Reprezentativac Srbije u boksu Sadam Magomedov plasirao se u polufinale prvenstva Evrope u teškoj kategoriji, pobijedivši u četvrtfinalu Mađara Fehera Kopanija, čime je osigurao osvajanje najmanje bronzane medalje. Za plasman u finale Magomedov će se boriti protiv prvog nosioca Muslima Gadžhimagomedova iz Rusije.

“Velika pobjeda i velika borba. Medalja je konačno tu, bronza je osigurana za Srbiju i veoma sam srećan nakon loših iskustava sa Svjetskog prvenstva 2021. i Evropskog prvenstva 2022, kada sam boksovao za medalju i nisam uspio da pobijedim. Naredni protivnik je bivši svjetski i evropski šampion, srebrni sa Olimpijskih igara, pripremiću se i daću sve od sebe za novi trijumf", rekao je Magomedov.

U utorak će se 10 reprezentativki Srbije boriti za plasman u polufinale, čime bi obezbijedile osvajanje bar bronzane medalje.

U kategoriji do 48 kilograma Kristina Nađ Varga boriće se protiv Mađarice Lile Selecki, u kategoriji do 52 kilograma Dragana Jovanović boksuje protiv Julije Apanasović iz Belorusije, u kategoriji do 50 kilograma Nina Radovanović se bori protiv Marjone Savrijeve iz Azerbejdžana, a u kategoriji do 54 kilograma bore se Sara Ćirković i Julija Koroli iz Moldavije.

U kategoriji di 57 kilograma Anđela Branković boksuje protiv Esre Kahraman Juldiz iz Turske, u kategoriji do 60 kilograma Natalija Šadrina će se boriti protiv Miroslave Jedinakove iz Slovačke, u kategoriji do 63 kilograma bore se Kristina Kaluhova i Ana Julija Jeni iz Švajcarske, u kategoriji do 70 kilograma protivnica Anastasije Lukajić biće Arina Danilčik iz Bjelorusije, u kategoriji do 66 kilograma boriće se Milena Matović i Šahla Alahverdijeva iz Azerbejdžana, a u kategoriji do 75 kilograma protivnice su Nikolina Gajić i Gabrijela Stonkute iz Litvanije.

