Neočekivana reakcija Rafaela Nadala na gospodski porez Novaka Đokovića.

Izvor: YouTube/Tennis Actu/Screenshot

Rafael Nadal izgubio je na startu Rolan Garosa od Aleksandera Zvereva (3:0), što je "Biku sa Majorke" bio možda i posljednji meč koji je odigrao na turniru kojim inače gospodari. Zbog najave da se najvjerovatnije oprašta od tenisa, Nadala su navijači pozdravili ovacijama, kako na početku, tako i na kraju meča, a mnoge njegove kolege došle su da ga podrže. Tako je na tribinama bio i Novak Đoković, dok su uz njega bili i Karlos Alkaraz i Iga Švjontek. Kamere su ih "uhvatile" tokom meča, a kada su Nadalu saopštili ovu informaciju - nije se iznenadio.

Dok je novinarka pričala o dolasku Đokovića, Alkaraza i Švjontek, prvo Nadal nije mogao da je "locira", a na ponovljeno pitanje je digao obrvu u stilu Karla Anćelotija. Očekivalo se da će se zahvaliti teniserima koji su došli da ga gledaju na "Šatrijeu" umjesto što su trenirali, ali je Nadal zapravo kazao da je to potpuno normalno (da li je?).

"Pa mislim... Nisam ih vidio, ali mislim da je to na neki način normalno, zar ne? Mislim, ipak ovo je možda posljednji put da igram ovdje. Da znam da je Novaku posljednji put na Vimbldonu ili Australiji, takođe bih došao. Hoću da kažem, normalno je da su uz rivali ili mladi igrači poput Karlosa Alkaraza koji su me cijelo djetinjstvo gledali na televiziji, zainteresovani da vide šta će se desiti... Posebno na ovom mestu gdje je ispisano mnogo istorije, zar ne?", upitao je Nadal naglas prisutne, a potom zaključio zašto je za njega to uobičajeno ponašanje.

Vidi opis Spomenuli mu Novaka, Nadal digao obrvu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA-EFE/YOAN VALAT Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: EPA-EFE/YOAN VALAT Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: EPA-EFE/YOAN VALAT Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: TERESA SUAREZ/EPA Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 10 10 / 10

"Hoću da kažem, naravno da sam srećan zbog toga što se desilo jer to govori da ostavljam pozitivnu zaostavštinu za sobom i imam uspješnu karijeru. To je to", zaključio je Nadal koji nije htio da bude isključiv po pitanju penzionisanja, pošto priznaje da se u posljednja dva mjeseca osjeća bolje, međutim nikad ne zna kako će se "sutra probuditi".

Nadal je rekao da najvjerovatnije neće igrati na Vimbldonu, a cilj je da pokuša da se vrati u Pariz, na Olimpijskim igrama ovog ljeta. S obzirom na uspon forme i pozitivnu reakciju njegovog tijela na napor protiv Zvereva, Nadal je ostavio otvorenu mogućnost da se naredne godine vrati na Rolan Garos i pokuša da 15. put osvoji ovaj trofej.

Pogledajte i kompletno obraćanje Rafaela Nadala nakon poraza u Parizu: