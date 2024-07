"Daj mi ovo finale, pa ću navijati za tebe!" Novaka motiviše Federer, a juri "klince": Ima poruku za Alkaraza!

Novak Đoković odgovarao je na pitanja medija poslije pobjede protiv Lorenca Muzetjia.

Izvor: Youtube/Eurosport/screenshot

Novak Đoković juri osmu vimbldonsku titulu i 25. grend slem trofej u karijeri. U nedjelju od 15 časova na Centralnom terenu igraće protiv Karlosa Alkaraza i pokušaće da mu se revanšira za prošlogodišnji poraz na istom terenu. Do finala došao je poslije pobjede protiv Lorenca Muzetija u tri seta - 6:4, 7:6 (7:2), 6:4.

Svjestan je i on da igra nije bila na najvišem nivou i da može i mora bolje protiv Španca.

"Mogu da kažem da nisam igrao svoj najbolji tenis, ali sam igrao dovoljno dobro da pobijedim. Rekao bih da sam protiv Runea igrao bolje. Ipak, Muzeti je u sjajnoj formi, igrao je finale u Kvinsu, nezgodan je, može da udara bilo koji udarac, talentovan je. Posebno je dobar bio u drugom setu, možda bi bilo drugačije da je dobio taj set", počeo je Đoković.

Opet su ga pitali o operaciji i o tome da li je želio da se dokaže drugima time što igra na Vimbldonu.

"Ne, ne želim da pokažem da ljudi nisu u pravu. Nisam bio neoprezan niti sam radio suprotno od riječi medicinskih eksperata, radio sam ono što su od mene tražili, možda i više od toga. Dogovor je bio da ne pričamo o učešću na Vimbldonu do tri-četiri dana pred turnir. Dobijali smo dobre signale od tijela. Tejlor Fric je podijelio sa mnom svoj put i bilo mi je to ohrabrujuće, rekao sam i prije početka da neću da igram ako nisam spreman."

U nedjelju će se igrati dva velika sportska događaja, Novak i Alkaraz na Vimbldonu i finale Evropskog prvenstva u fudbalu između Engleske i Španije.

"Najbolje od oba svijeta za englesku publiku, imaće dovoljno vremena da uživaju u oba sporta. Siguran sam da će gledati ljudi širom svijeta. Ne znam da li ću slomiti srce Alkarazu, ne planiram to, zaista igra sjajno na travi i ima mnogo sličnosti u našim stilovima igre. On se sjajno prilagođava svim podlogama i protivnicima i impresivno je što u tome uspijeva tako mlad. Nadam se da će mi dati ovo finale u nedjelju, pa ću poslije da navijam za njega", nasmijao se Novak.

U nedjelju će pokušati da se izjednači sa Rodžerom Federerom.

"Znam da on ima osam, ja sedam pehara, tu je i 25. grend slem. Sve to je motivacija, ali i pritisak. Pokušavam da budem na nivou Sinera, Alkaraza, Zvereva, ove sezone imam najslabije rezultate i moram da se adaptiram. Gledajući u prošlost bilo je sezona u kojima nisam igrao dobro, pa sam osvajao Vimbldon i sve se onda mijenjalo, tako je bilo 2018. godine kada sam imao operaciju lakta, nisam igrao dobro, pa sam osvojio titulu na Vimbldonu i US openu i vratio se na prvo mjesto. Vimbldon iz mene izvlači najbolje."

Nezaobilazna tema bio je Nik Kirjos.

"Na treningu je sjajno servirao i rekao je da bi mogao da se vrati na US openu, ne znam da li se šalio, ali udara lopticu kao prije. Ne servira punom snagom, mada je blizu toga. Lijepo je vidjeti ga punog energije. Uživa, komentariše mečeve na Vimbldonu, vezan je za tenis, ima i podkast. Mislim da je povratak blizu, ne mogu ništa više da kažem o tome. Jedno je kad treniraš sat vremena, drugo kad igraš meč. Potreban nam je na terenu", zaključio je Đoković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!