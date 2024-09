"Ne okreći se sine, Ameri su prepoznali što Beograd nije": Dramatična poruka Dragutina Topića

Dragutin Topić se oprostio od svog učenika Miloša Nišića koji će karijeru nastaviti u SAD.

Izvor: instagram/dragutintopic/screenshot

Slavni srpski atletičar Dragutin Topić, inače otac talentovane atletičarke Angeline, oglasio se na Instagramu dramatičnom porukom. U tekstu koju je naslovio "Ne okreći se, sine", Dragutin Topić se osvrnuo na situaciju sa mladim Milošem Nišićem koji će karijeru nastaviti u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Nakon osam godina koje sam proveo učeći te sportu i životu, sa tugom u srcu ti želim srećan boravak u SAD gdje su Amerikanci prepoznali ono što tvoj Beograd nije", napisao je Topić o svom učeniku.

"Malo su svi tvoji državni rekordi, malo je što si proglašen za najboljeg u Srbiji, malo su dva finala evropskih prvenstava na kojima si se borio kao lav noseći grb svoje zemlje i to kao prvi sprinter ikada kome je to pošlo za rukom. Malo je za Beograd, puno za SAD. Školuj se sine, iskoristi stipendiju jednog od najboljih američkih univerziteta. Meni kao tvom treneru ostaje nedosanjan san da oboriš najvažniji rekord, u seniorskoj konkurenciji, ali mi ostaje radost što sam učestvovao u stvaranju nadasve dobrog čovjeka koji je primjer drugima. Srećno sine u novom poglavlju svog života, i hvala na svemu", dodao je on.

Podsjetimo, Miloš Nišić je srpski sprinter koji je rođen 4. novembra 2005. godine, a kome je osnovna disciplina 200 metara. Najbolji rezultat mu je 21,23 sekunde, dok je upola kraću distancu trčao za 10,69.

Osim što je trener Milošu Nišiću, Dragutin vodi brigu o još nekoliko atletičara i atletičarki, prije svih o svojoj kćerki Angelini koja je nedavno postala juniorska prvakinja svijeta u Peruu, sve nakon što je na Olimpijskim igrama u Parizu doživjela tešku povredu zbog koje nije mogla da se takmiči u finalu.