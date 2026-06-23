Rafael Nadal: "Novače, prije će oboriti tvoj rekord nego moj"

Rafael Nadal vjeruje da će njegov rekord od 14 titula na Rolan Garosu biti teže srušiti nego Đokovićevih 24 grend slema.

Izvor: Cao Yang / Avalon / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković vlasnik je većine teniskih rekorda i mnogo je onih koji djeluju sasvim nedostižno, posebno nakon ere dominacije "velike trojke". Jedan od onih koji su najupečatljiviji je Đokovićev rekord po broju grend slem titula (ima ih 24), posebno jer i dalje igra tenis - i još može da ga poboljša.

Međutim, Rafael Nadal nije toliko siguran i vjeruje da je u njegovom vlasništvu jedan rekord koji će biti teže srušiti u budućnosti od Đokovićevog. Bar tako tvrdi u netfliksovom dokumentarnom filmu "Rafa".

"Možda griješim, ali mislim da će biti teže srušiti ovaj rekord nego Đokovićevih 24 grend slema", rekao je Rafael Nadal misleći na svoj rekord od 14 titula na Rolan Garosu: "Nikad se ne zna, ali da moram da se kladim, rekao bih da će biti potrebno više vremena da neko nadmaši 14 trofeja na Rolan Garosu nego 24 slema", dodao je španski teniser koji je gotovo bio nepobjediv na španskoj šljaci.

Izgubio je samo četiri puta u životu na pariskoj šljaci i ima skor 112-4, pa su ga samo pobjeđivali Novak Đoković (dva puta na Rolan Garosu, uz još jedan na Olimpijskim igrama), Robin Sederling i Saša Zverev.

Kakav skor imaju Đoković i Nadal?

Njih dvojica su vjerovatno najveći rivali u istoriji tenisa - uz ono pomalo "naduvano" rivalstvo Federera i Nadala - i vjerovali ili ne čak 60 puta su "ukrstili rekete". Đoković je uspješniji i pobijedio je dva puta više svog najčešćeg i najvećeg rivala, dok je takođe i u drugim segmentima ispred njega.

Osim, naravno, pomenutog rekorda od 14 titula na Rolan Garosu. Da li je Nadal u pravu?

Ne zaboravimo da je Đoković na 24 grend slema, da je Alkaraz već na sedam, a Siner na četiri... Ipak, ne zaboravimo i da Alkaraz ima dva osvojena Rolan Garosa, a tek su mu 23 godine.