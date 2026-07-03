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Ako prođe danas, Novak Đoković će umjesto "malog Sinera" igrati sa 132. igračem svijeta

Ako prođe danas, Novak Đoković će umjesto "malog Sinera" igrati sa 132. igračem svijeta

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Žoao Fonseka je neočekivano rutinski ispao od Romana Safiulina i sada će Novak imati upravo Rusa za rivala ako prođe treće kolo Vimbldona.

fonseka ispao i ne igra sa novakom na vimbldonu Izvor: mondo.ba

Novaku Đokoviću se otvara žrijeb na Vimbldonu! Ukoliko najbolji teniser ikada prođe Artura Riderkneša u trećem kolu turnira na meču koji uskoro počinje sastaće se sa 132. teniserom svijeta Romanom Safiulinom. 

Rus je napravio veliku senzaciju pošto je u trećem kolu turnira na šok svih savladao favorizovanog Brazilca Žoao Fonseku u tri seta 6:3, 6:3, 6:3. Za samo nešto više od dva sata uspio je Rus da dođe do jedne od najvećih pobjeda u karijeri. 

Na startu je zaprijetio Fonseka kada je imao dvije brejk lopte, ali kada je izgubio servis u šestom gemu vidjelo se da je u problemima. Izgubio je prvi set, a onda je u drugom odmah imao problema i na jedva je izdržao da odmah ne izgubi servis. Ipak jedan brejk je bio dovoljan za 2:0.

U trećem setu je takođe jedan brejk bio dovoljan da dođe do pobjede Roman Safiulin i plasira se dalje.

Roman Safiulin je zapravo pošto je van prvih 100 morao da ide u kvalifikacije kako bi došao do glavnog žrijeba. Krenuo je pobjedom nad Mekebom 6:3, 7:6, zatim je dobio Kopejansa 7:6, 7:5, a onda i Kima 4:6, 7:6, 3_6, 7:6, 6:4. U prvom kolu je šokirao Andreja Rubljova 6:4, 6:7, 3:6, 6:7. U drugom kolu je opet igrao pet setova protiv Botika Van de Zandshulpa 6:0, 4:6 6:3, 3:6, 7:6.

Rus je do sada u karijeri igrao četvrtfinale Vimbldona 2023. godine kada je stigao na turnir kao 92. na svijetu i takođe napravio pravo čudo.

(MONDO)

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00:13
Novak Đoković hladno pozdravio Artura Rinderkneša na mreži
Izvor: Tennis TV
Izvor: Tennis TV

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