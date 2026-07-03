Ako prođe danas, Novak Đoković će umjesto "malog Sinera" igrati sa 132. igračem svijeta

Žoao Fonseka je neočekivano rutinski ispao od Romana Safiulina i sada će Novak imati upravo Rusa za rivala ako prođe treće kolo Vimbldona.

Izvor: mondo.ba

Novaku Đokoviću se otvara žrijeb na Vimbldonu! Ukoliko najbolji teniser ikada prođe Artura Riderkneša u trećem kolu turnira na meču koji uskoro počinje sastaće se sa 132. teniserom svijeta Romanom Safiulinom.

Rus je napravio veliku senzaciju pošto je u trećem kolu turnira na šok svih savladao favorizovanog Brazilca Žoao Fonseku u tri seta 6:3, 6:3, 6:3. Za samo nešto više od dva sata uspio je Rus da dođe do jedne od najvećih pobjeda u karijeri.

Na startu je zaprijetio Fonseka kada je imao dvije brejk lopte, ali kada je izgubio servis u šestom gemu vidjelo se da je u problemima. Izgubio je prvi set, a onda je u drugom odmah imao problema i na jedva je izdržao da odmah ne izgubi servis. Ipak jedan brejk je bio dovoljan za 2:0.

U trećem setu je takođe jedan brejk bio dovoljan da dođe do pobjede Roman Safiulin i plasira se dalje.

Roman Safiulin je zapravo pošto je van prvih 100 morao da ide u kvalifikacije kako bi došao do glavnog žrijeba. Krenuo je pobjedom nad Mekebom 6:3, 7:6, zatim je dobio Kopejansa 7:6, 7:5, a onda i Kima 4:6, 7:6, 3_6, 7:6, 6:4. U prvom kolu je šokirao Andreja Rubljova 6:4, 6:7, 3:6, 6:7. U drugom kolu je opet igrao pet setova protiv Botika Van de Zandshulpa 6:0, 4:6 6:3, 3:6, 7:6.

Rus je do sada u karijeri igrao četvrtfinale Vimbldona 2023. godine kada je stigao na turnir kao 92. na svijetu i takođe napravio pravo čudo.

(MONDO)

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