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Preminuo Emir Balić, legenda skokova sa Starog mosta u Mostaru

Preminuo Emir Balić, legenda skokova sa Starog mosta u Mostaru

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Balić je preminuo u 91. godini.

Emir Balić Izvor: FK Velež

Emir Balić, legenda skokova sa Starog mosta u Mostaru, preminuo je sinoć u 91. godini.

Sa Starog mosta prvi je put skočio kao šesnaestogodišnjak. Tokom svog života izveo je više od 1.000 skokova, a na zvaničnim takmičenjima nastupio je 20 puta. Svojom čuvenom "mostarskom lastom" slavio je čak 13 puta, dok je četiri puta bio drugoplasirani, a tri puta trećeplasirani.

Od Emira se oprostio FK Velež, još jedan od simbola grada na Neretvi.

"Emir Balić bio je mnogo više od vrhunskog skakača. Bio je jedan od simbola Mostara, čovjek čije je ime postalo dio identiteta našeg grada i njegove neraskidive veze sa Neretvom.

Fudbalski klub Velež Mostar upućuje iskreno saučešće porodici, prijateljima i svim Mostarcima koji su ga poznavali, voljeli i poštovali", rečeno je iz kluba.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Emir Balić Mostar

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