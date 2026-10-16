ATP je konačno shvatio da je Novak Đoković godinama bio u pravu kada je tražio promjene, do njih će doći konačno.

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Novak Đoković je godinama upozoravao ATP da prave veliku grešku, da nižerangirani teniseri ne mogu da žive od sporta. Molio ih je da riješe taj problem, čak je osnovao i nezavisni sindikat igrača zbog toga (PTPA). Godine su prošle od tada i tek sada su shvatili da je bio u pravu.

Predsjednik ATP je Italijan Andrea Gaudenzi koji je putem zvaničnog sajta objavio pismo u kom je objavio sve planove i ciljeve koje ima za tenis. Ideja je da se naprave velike promjene i da se tenis dodatno učvrsti do 2028. godine. Zato je najavljeno nekoliko velikih promjena.

Vidi opis Đoković godinama upozoravao, konačno su shvatili: ATP uvodi 7 velikih promjena u tenis Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Teniski tur je izgrađen na tome da najbolji igrači pružaju najbolje rezultate na najvećim događajima. To su momenti koji privlače navijače, razvijaju sport i donose veće investicije u tenis. Igrači su ti koji prave svoje rasporede i najveći turniri su ujedno i najjača takmičenja gdje poeni i finansijske nagrade dolaze do izražaja. Ujedinjenjem svega toga možemo da pomognemo igračima da upravo tu pruže najbolje rezultate. Zato smo radili sa igračima, turnirima, deoničarima i napravili program koji se zove 'Jedna vizija' ('One vision')..

Kako ističe prvi čovjek ATP-a, sve je ustanovljeno na tri glavna principa.

"Tri principa stoje iza toga. Prvi je da nagrade treba da prate događaje koji najviše privlače igrače, svi treba da osjete plod tog rasta. Drugi princip je dobrobit igrača, da se smanji pritisak prekomjernog igranja i da se lakše nose sa izazovima i naporima tokom sezone. I treći je podsticaj umjesto obaveze, da sami biraju gdje i kada će se takmičiti i da sistem bude takav da najbolji izbor ujedno bude i najisplativiji", objašnjava Gaudenzi.

Šta će sve da se promijeni?

Vidi opis Đoković godinama upozoravao, konačno su shvatili: ATP uvodi 7 velikih promjena u tenis Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: BRIAN HIRSCHFELD/EPA Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: BRIAN HIRSCHFELD/EPA Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: BRIAN HIRSCHFELD/EPA Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: BRIAN HIRSCHFELD/EPA Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: BRIAN HIRSCHFELD/EPA Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: BRIAN HIRSCHFELD/EPA Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: BRIAN HIRSCHFELD/EPA Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA Br. slika: 10 10 / 10

Gaudenzi je naglasio da se čekaju dodatne konsultacije i ako sve prođe kako treba, ovako će izgledati sve promjene, tačnije sedam najavljenih promjena:

Rangiranje i raspodjela bodova: Unapređenje sistema rangiranja tako da rezultati na najvećim turnirima nose veću težinu tokom sezone, uz istovremeno smanjivanje potrebe igrača da se prekomerno takmiče pokušavajući da nadoknade loš rezultat sa prethodnog turnira.

Kalendar i raspored turnira: Optimizacija kalendara kroz stvaranje jasnije strukture sezone i uvođenje tematskih nedelja posvećenih određenim kategorijama turnira. To će pomoći igračima u planiranju i prilagođavanju rasporeda tokom godine, dok i dalje zadržavaju potpunu slobodu da biraju na kojim turnirima žele da igraju. Ranije najavljeno uvođenje desetog Masters 1000 turnira u Saudijskoj Arabiji dio je ovih širih napora da se ojača najviši rang takmičenja.

Formati takmičenja i dublovi: Revizija dugoročne strukture formata takmičenja, uključujući potencijalne izmjene u žrijebovima za dubl, sa ciljem poboljšanja održivosti dubla i njegove uloge u tenisu. Eventualna finansijska sredstva koja bi se preraspodijelila iz dubla, ostala bi usmjerena na zarade igrača i očekuje se da budu investirana u kvalifikacije za singl, kao i u nagrade za rane faze turnira. To bi omogućilo većem broju igrača da ulažu u svoje karijere i takmiče se sa najboljima.

Promjene u kalendaru: Postojaće određene sedmice za turnire iz serije 250, 500 i 1000, plan je da se smanji broj turnira iz serije 250 na ukupno 10 sedmica. Osam za turnire iz serije 500 i ukupno 10 turnira iz Masters serije

Povećanje ATP bonus fonda sa 21,5 na 50 miliona dolara, kako bi se nagradili igrači koji redovno učestvuju na najvećim turnirima.

Godišnji bonus na osnovu rang-liste za igrače koji završe sezonu u Top 250 (PIF ATP Rankings), čime se obezbjeđuje ukupno 25 miliona dolara kao podrška karijeri i pokrivanju troškova.

Godišnji doprinos za penzioni fond igrača u iznosu od približno 30 miliona dolara, čime se unapređuju penzije i beneficije po završetku karijere za 300 igrača svake godine.

Očekuje da će sve ove promjene donijeti veću zaradu koja će, ne računajući grend slemove, da dostigne 350 miliona dolara od 2028. godine.