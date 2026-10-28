Finkinje jače od odbojkašica Borca!

Banjalučanke poražene od finske ekipe Fajfer Kusamo.

Izvor: Facebook/ŽOK Borac

Odbojkašice Borca poražene su od od ekipe Fajfer Kusamo sa 3:0 u setovima u prvom meču prvog kola CEV Čelendž kupa odigranom u banjalučkom Boriku.

Uz podršku prilično ispunjene dvorane odbojkašice Borca dobro su otvorile meč i imali pet poena prednosti (12:7), ali su Finkinje potom zaigrale mnogo bolje, oslobodile se pritiska i na kraju dobile set 25:17.

Istim rezultatom završen je i drugi set, a ekipa Fajfer Kusamo nije prepustila Banjalučankama ni posljednji i završila je posao dobivši treći set 25:18.

Revanš meč Fajfer Kusama i Borca igra se u Finskoj za sedam dana.