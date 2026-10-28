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Finkinje jače od odbojkašica Borca!

Finkinje jače od odbojkašica Borca!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Banjalučanke poražene od finske ekipe Fajfer Kusamo.

ŽOK Borac poražen od Fajfer Kusamo u CEV Čelendž kupu Izvor: Facebook/ŽOK Borac

Odbojkašice Borca poražene su od od ekipe Fajfer Kusamo sa 3:0 u setovima u prvom meču prvog kola CEV Čelendž kupa odigranom u banjalučkom Boriku.

Uz podršku prilično ispunjene dvorane odbojkašice Borca dobro su otvorile meč i imali pet poena prednosti (12:7), ali su Finkinje potom zaigrale mnogo bolje, oslobodile se pritiska i na kraju dobile set 25:17.

Istim rezultatom završen je i drugi set, a ekipa Fajfer Kusamo nije prepustila Banjalučankama ni posljednji i završila je posao dobivši treći set 25:18.

Revanš meč Fajfer Kusama i Borca igra se u Finskoj za sedam dana.

Tagovi

CEV Čelendž kup ŽOK Borac

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