Ben Šelton priznao da je Đoković najbolji: "Gledam snimke, on je pravi model za to"

Amerikanac Ben Šelton radi na svojoj najvećoj slabosti i ugleda se srpskog asa.

Izvor: JUSTIN LANE/EPA

Američki teniser Ben Šeltonpriznao je da se ugleda na najboljeg svih vremena, Novaka Đokovića. Trenutno četvrti "reket" svijeta je jedan od najubojitijih servera na Turu, ali je "tanak" na riternu, zbog čega redovno gleda snimke srpskog asa. To je sigurno nešto na čemu će raditi sa novim trenerom Huanom Karlosom Fererom, koji se vratio posle duže pauze i prekida saradnje sa sunarodnikom Karlosom Alkarazom.

Šelton je pokušao da objasni razliku u riterniranju na brzim i sporijim podlogama i dodao da je Đoković vjerovatno najbolji igrač na riternu u istoriji tenisa.

"Morate pomalo da pogađate, odnosno da pravite procjene zasnovane na iskustvu. Ako pokušate da igrate ’50-50’ (da čekate lopticu u sredini), ona će proleteti pored vas prebrzo. Novak je pravi model za to - on se opredeljuje za jednu stranu, a često bude u pravu", rekao je Amerikanac i pojasnio:

"To je nešto što učite od najboljih igrača na riternu na svijetu. Što se mene tiče, gledajući snimke i pokušavajući da unaprijedim svoj ritern, smatram da sam sada, na sporijim podlogama, igrač vrhunskog nivoa u tom segmentu, tokom ljeta sam pronalazio načine da protivniku oduzmem servis više puta u jednom setu".

"Mislim da na bržim podlogama morate biti malo inteligentniji i snalažljiviji kako biste došli do brejkova i vratili lopticu u teren. Rizikovao sam - bio sam agresiven prilikom riterna na drugi servis, a smatram da je to takođe veoma važno za sticanje prednosti na protivnikov drugi servis."

Statistika kaže da Šelton mora mnogo bolje, iako je imao sjajnu sezonu. Prema procentu osvojenih gemova na servis protivnika, finalista US Opena je najslabiji među 20 najboljih tenisera, sa učinkom od 14,5% u posljednje 52 sedmice, što je daleko lošije od trojice najboljeg Sinera, Alkaraza i Zvereva.