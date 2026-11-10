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MONDO: Raul Gonzales ostaje selektor Srbije

MONDO: Raul Gonzales ostaje selektor Srbije

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Raul Gonzales je otišao sa mjesta trenera Partizana, a prema informacijama MONDA on će ostati na mjestu selektora Srbije.

Raul Gonzales Izvor: Slaven Petković - Mondo

Projekat evropskog Partizana propao je za jedan dan, a prvi sa kojim je objavljen prestanak saradnje bio je Raul Gonzales. Iskusni španski stručnjak i osvajač Lige šampiona sa Vardarom poslije samo nekoliko mjeseci napušta klub, a za sada će ga na kormilu zamijeniti Marko Pavlović.

Ipak reprezentacija Srbije ne mora da brine. Kako je potvrđeno za MONDO Raul Gonzales ostaje na kormilu nacionalnog tima Srbije i spreman je za početak priprema za Svjetsko prvenstvo koje Srbija igra u januaru.

Šta čeka Raulovu Srbiju?

Kao bomba su odjeknule obje vijesti o Raulu Gonazalesu, kako ona da postaje selektor Srbije 2025. tako i ona da će zamijeniti Đorđa Ćirkovića na mjestu trenera Partizana 2026. Sada je Raul otišao iz Partizana, ali nastavlja kao selektor srpske reprezentacije.

"Orlovi" su pod njegovom komandom na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo savladali prvo Estoniju, a onda i Ukrajinu. Sada ih očekuje početak priprema za Svjetskog prvenstvo. Od 13. do 31. januara u Njemačkoj se igra Mundijal na kome je Srbija izvučena u grupi sa domaćinom Njemačkom, Tunisom i Urugvajem. Uskoro kreću pripreme, pod komandom Raula Gonzalesa. Šta će biti poslije, ostaje da se vidi.

(MONDO, N.L.)

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03:31
Raul Gonzales
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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Tagovi

Raul Gonzales Srbija Rukomet

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